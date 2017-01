Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Banktitel gefragt

Auf dem deutschen Börsenparkett herrscht seit Jahresbeginn wenig Bewegung. Auch in dieser Woche pendelt der Dax vorwiegend um die Marke von 11.600 Stellen. Auch auf Eurozonen-Ebene hatte es keine Überraschungen gegeben. Wie erwartet kündigte die EZB um Präsident Mario Draghi am Donnerstg an, Leitzins, Einlagenzins und die Parameter des Anleihekaufprogramms unverändert.

Gefragt waren im Freitagsfrühhandel vor allem Banktitel. Deutsche Bank und Commerzbank legten bis zu 2,8 Prozent zu und waren die größten Gewinner im Dax. Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets erwartet allerdings, dass in den nächsten Tagen vor allem zyklische Aktien wie Banken unter Druck geraten könnten.

An der Dax-Spitze jedenfalls thront die Lufthansa mit einem Plus von knapp vier Prozent. Die „WirtschaftsWoche“ berichtete unter Verweis auf Insider über ein Interesse des Staatsfonds von Abu Dhabi an einem Einstieg bei der deutschen Airline und sorgte damit für einen Kurssprung. Demnach wolle der Staatsfonds des Golfemirats zehn Prozent der Lufthansa-Titel erwerben.

Auch am Devisenmarkt machten die Trump-Sorgen die Runde. Der Dollar-Index, der den Wert des „Greenback“ zu anderen wichtigen Währungen widerspiegelt, verlor zeitweise 0,3 Prozent auf 100,85 Punkte, machte im Handelsverlauf aber wieder Boden gut. „Sollte es Trump wider Erwarten gelingen, mit euphorischen Aussagen den Glauben der Dollar-Bullen an die sogenannte 'Trumpflation' anzuheizen, dürfte sich der Greenback gestärkt ins Wochenende verabschieden können“, sagte DZ-Bank-Spezialist Robert Czerwensky. Die Experten der Commerzbank sind weniger zuversichtlich, dass von Trump viel Neues kommt. „Er wird sich heute vor allem Feiern lassen. Die Arbeit kommt später und wir tappen erst einmal weiter im Dunkeln.“