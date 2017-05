Händler in Frankfurt Frankfurt ist der wichtigste deutsche Börsenplatz. (Foto: dpa)

FrankfurtDie wichtigsten Bilanzzahlen kommen heute von den Dax-Schwergewichten Deutsche Post und die Deutsche Telekom. Aus Branchensicht sei nach der Insolvenzankündigung von Solarworld – dem einstigen Aushängeschild der deutschen Solarindustrie – der Zwischenbericht von SMA Solar im TecDax von größerem Interesse, sagten Händler. Der Dax dürfte laut Banken und Broker zunächst wenig verändert auf Rekordniveau in den Handel starten. Am Mittwoch hatte er mit 12.757,46 Punkten erneut so hoch wie noch nie geschlossen.

Neben der erneuten Flut von Firmenbilanzen steht die Zinsentscheidung Bank von England (BoE) auf den Terminkalendern. Eine Anhebung gilt unter Börsianern zwar als ausgeschlossen, im März hatte allerdings eine Notenbankerin überraschend für einen solchen Schritt gestimmt. Aus diesem Grund werden Investoren die ebenfalls zur Veröffentlichung anstehenden Sitzungsprotokolle genau unter die Lupe nehmen.

An der Wall Street hatten sie die Kurse nach Handelsschluss in Europa am Mittwoch kaum mehr bewegt. Der Dow-Jones- und der S&P500-Index gingen wenig verändert aus dem Handel, der Nasdaq-Composite kam auch nur minimal vom Fleck, schloss mit 6129,14 Zählern aber so hoch wie noch nie . In Fernost tendierten die Börsen am Donnerstag uneinheitlich: Der Nikkei-Index in Tokio lag 0,4 Prozent höher, während in Shanghai der Composite-Index ein Prozent niedriger notierte.