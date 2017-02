 Börse Frankfurt: Börsen hängen am Trump-Faden

Frankfurt/DüsseldorfEuropas Aktienanleger haben sich auch am Fastnachtsdienstag zurückgehalten. Zu hoch sei die Unsicherheit über die in der Nacht zum Aschermittwoch anstehende Rede des US-Präsidenten Donald Trump vor beiden Häusern des Kongresses. „Heute Nacht wird sich zeigen, ob Donald Trump den Börsen neuen Schwung verleiht oder ob die Trump-Euphorie langsam verfliegt“, sagte Fondsmanager Thomas Altmann von QC Partners. Der Dax kam bis zum späten Vormittag kaum vom Fleck und pendelte meist um den Montagsschluss von 11.822 Punkten. Auch der EuroStoxx50 trat bei 3308 Zähler auf der Stelle.

Trump hatte am Montag angekündigt, dem Kongress sein Infrastrukturprogramm sowie ein höheres Rüstungsbudget erläutern zu wollen. Laut Insidern wird er nicht detailliert auf die versprochenen Steuerreformen eingehen. Trump selbst sagte, zunächst müsse dafür die Zukunft der Gesundheitsreform seines Vorgängers Barack Obama (Obamacare) geklärt werden. Er will sie rückgängig machen. Die Steuerreformen sind aber das, woran die Unternehmen besonders interessiert sind. Denn sie hoffen, künftig deutlich weniger an Abgaben für den Staat berappen zu müssen.

Sollte Trump die Erwartungen enttäuschen, sind laut Börsianern Gewinnmitnahmen vorprogrammiert. „Investoren sollten sich auf Luftlöcher vorbereiten, in die der Dax morgen früh fallen könnte, wenn der neue US-Präsident nicht liefert“, sagte Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets. „Dann wäre am Aschermittwoch auch an der Börse zunächst einmal alles vorbei.“

Auf Unternehmensseite standen Bilanzen aus der zweiten und dritten deutschen Börsenreihe im Fokus: Salzgitter sackten um 5,5 Prozent auf 33,38 Euro ab. Der nach Thyssenkrupp zweitgrößte deutsche Stahlkonzern hatte die Anleger mit seinem Ausblick enttäuscht. Angesichts der Bewertung der Aktie reicht Analysten zufolge die prognostizierte Gewinnspanne nicht. Salzgitter hielten im MDax damit die rote Laterne.

Dagegen zogen die Aktien von Steinhoff nach der Vorlage von Zahlen zeitweise um drei Prozent auf 5,28 Euro an. Der deutsch-südafrikanischen Möbelkonzern, zu dem unter anderem die Poco-Kette gehört, hatte dank einiger Übernahmen seinen Umsatz im ersten Geschäftsquartal deutlich gesteigert. Bei hohem Umsatz waren Steinhoff damit der größte MDax-Gewinner. Allerdings grenzten die Titel ihre Gewinne am Vormittag auf rund ein Prozent ein.

Im SDax führten Elringklinger die Favoritenliste mit einem Plus von mehr als fünf Prozent an. Die Anleger waren erleichtert, dass der Autozulieferer die Gewinnerwartungen erfüllt hatte.

Nach den Aussagen von Trump zu höheren Verteidigungsausgaben standen zudem Unternehmen mit einer Rüstungssparte wie schon am Montagnachmittag bei Anlegern hoch im Kurs. Rheinmetall legten nochmals 0,8 Prozent, Airbus 0,6 Prozent zu. „Wenn die USA mehr ausgeben, werden auch die Europäer ihre Militärausgaben steigern müssen“, sagte ein Händler. In New York hatten am Vortag Boeing 1,1 Prozent und Lockheed Martin rund zwei Prozent gewonnen.