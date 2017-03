FrankfurtDie meisten Anleger dürften sich am Dienstag zurückhalten. Börsianer sehen den Dax zu Handelsstart am Dienstag kaum verändert. Die vorbörsliche Tendenz beim Online-Broker IG Markets stützt diese Erwartung, auch hier gibt es weder ein klares Plus oder Minus. Am Montag hatte der Leitindex mit 12.052,90 Punkten 0,4 Prozent niedriger geschlossen.

Auf die Stimmung drückte unter anderen der stärkere Euro, der um 0,3 Prozent auf 1,077 Dollar zulegte. Dadurch fallen tendenziell die Wettbewerbschancen von europäischen Firmen, da ihre Waren im Welthandel teurer werden. Im Fokus bleibt die Präsidentschaftswahl in Frankreich am 23. April. In der ersten von drei TV-Debatten am Montagabend konnte der unabhängige Kandidat Emmanuel Macron einer Umfrage zufolge die Zuschauer am meisten überzeugen.

Bei den Einzelwerten dürften Deutsche Bank im Fokus stehen. Für die rund acht Milliarden Euro schwere Kapitalerhöhung des Instituts beginnt die Zeichnungsfrist, die bis zum 6. April läuft. Daneben ziehen die Bilanzpressekonferenzen von BMW und Porsche die Aufmerksamkeit auf sich. Letztere könnte vor dem Hintergrund der Trennung von dem im Streit ausgeschiedenen Firmenpatriarchen Ferdinand Piëch in den Vordergrund rücken.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland etwas verloren. Der Dow Jones und der Nasdaq beendeten die Sitzung unverändert bei 20.905,86 und 5901,53 Punkten. Der S&P500 fiel um 0,2 Prozent. In Tokio gab der Nikkei-Index am Dienstag um 0,3 Prozent auf 19.456 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,1 Prozent auf 3255 Punkte.