Britische Wirtschaftsdaten fallen eher negativ aus

Spannend dürften für Anleger am Freitag vor allem die Daten zum Wirtschaftswachstum des ersten Quartals in den USA und Frankreich sein. Die britischen Daten wurden bereits veröffentlicht: Die Wirtschaft in Großbritannien spürt die Folgen des Brexit-Votums. Nur um 0,3 Prozent wuchs die britische Wirtschaft im ersten Quartal des Jahres, wie das nationale Statistikamt ONS mitteilte – der geringste Anstieg seit einem Jahr. Ökonomen hatten dagegen mit einem Plus von 0,4 Prozent gerechnet. Ende 2016 hatte die Wirtschaft noch ein Plus von 0,7 Prozent erreicht.

Nach dem Referendum im Juni 2016 war das Pfund eingebrochen. Die Schwäche der Währung bringt zwar die Zahl der Exporte in die Höhe, aber eben auch die Inflation – was die Kaufkraft der Briten drücken könnte. Die Einzelhändler mussten im ersten Quartal bereits Umsatzrückgänge wie seit sieben Jahren nicht mehr hinnehmen.

Außerdem steht die Generalversammlung der Credit Suisse an. Es geht unter anderem um die umstrittenen Cheflöhne.

Der Bayer-Vorstand stellt sich auf der Hauptversammlung kritischen Fragen von Aktionären zum geplanten 66 Milliarden Dollar schweren Kauf des US-Saatgutriesen Monsanto, der wegen seines umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat und aggressiver Geschäftspraktiken am Pranger steht.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Verluste wettgemacht. Der Dow Jones beendete die Sitzung fast unverändert, während der Nasdaq 0,4 Prozent gewann und zwischenzeitlich sogar auf ein Rekordhoch geklettert war. Der S&P500 stieg um 0,1 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Freitag um 0,4 Prozent auf 19.177 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,4 Prozent auf 3140 Punkte.