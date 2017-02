Continental gewinnt, Banco Popular verliert

Bei den Unternehmen stach Continental mit einem Kursplus von 4,1 Prozent auf 194,10 Euro heraus. Die Analystin Lucile Leroux von der US-Bank Goldman Sachs empfahl die Papiere des Autozulieferers zum Kauf und hob das Kursziel auf 219 von 181 Euro an. In Paris gewannen Michelin 1,2 Prozent. Der Conti-Rivale hob die Preise für seine Autoreifen in Europa um acht Prozent an.

Im Bankensektor rutschten Aktien der spanischen Banco Popular um 7,4 Prozent ab. Altlasten aus der Immobilienkrise des Landes brockten dem Institut 2016 einen Rekordverlust von 3,5 Milliarden Euro ein.

In Erwartung einer Lockerung der Bankenregulierung legten US-Finanzwerte wie Bank of America, Citigroup und Wells Fargo um bis zu 2,8 Prozent zu. Trump wollte sich am Freitag mit Konzernchefs wie etwa dem Boss von JPMorgan treffen. Anleger spekulieren, dass Trump die Finanzreform Dodd-Frank aufweicht. Diese war nach der Finanzkrise von 2008 verabschiedet worden, um Risiken im Bankensektor zu minimieren. Aufwärts ging es auch für die Aktien der Deutschen Bank, die 3,6 Prozent zulegten.

Einen Dämpfer gab es für Aktionäre von Metro. Die Anteilsscheine fielen um 3,1 Prozent und waren größter Verlierer im Nebenwerteindex MDax. Der vor der Aufspaltung stehende Handelsriese verdiente zwischen Oktober und Dezember bei stagnierenden Umsätzen weniger als noch vor Jahresfrist.

Auch die Stimmung in den europäischen Unternehmen ist laut Helaba-Analyst Ulrich Wortberg weiterhin gut. „Es deutet sich eine solide konjunkturelle Entwicklung zu Jahresbeginn an.“ Dank der Aussicht auf bessere Geschäfte stellen die Firmen in der Euro-Zone so stark ein wie seit neun Jahren nicht mehr.

Unterdessen sorgten die wachsenden Spannungen zwischen den USA und Iran für Unruhe. Insidern zufolge plant die Regierung des US-Präsidenten Donald Trump neue Sanktionen gegen die Islamische Republik, nachdem diese am Wochenende eine Mittelstreckenrakete getestet hatte. Der Westen hatte Handelsbeschränkungen vor etwa einem Jahr gelockert und damit unter anderem die Rückkehr iranischen Öls auf den Weltmarkt ermöglicht.