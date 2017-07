Covestro enttäuscht trotz starker Zahlen

Unter den deutschen Einzelwerten im MDax enttäuschte der Kunststoff-Spezialist Covestro trotz starker Geschäftszahlen für das zweite Quartal sowie seiner angehobenen Jahresprognose. Die US-Investmentbank Goldman Sachs etwa hatte vor allem mit Blick auf wichtige Geschäftsbereiche mehr erwartet. Die Anteile der Bayer-Tochter büßten am Ende des Indexes für mittelgroße Unternehmen 2,0 Prozent ein.

Zur positiven Stimmung an der Börse trug auch die Rückkehr Griechenlands an den Kapitalmarkt bei. Der Thomson Reuters-Tochter IFR zufolge bietet der krisengeplagte Mittelmeer-Anrainer den Käufern seiner drei Milliarden Euro schweren und mit 4,375 Prozent verzinsten fünfjährigen Anleihe eine Rendite von 4,625 Prozent. Ursprünglich hatte das Land eine Rendite von 4,875 Prozent angepeilt. Antonio Garcia Pascual, Chef-Volkswirt der Barclays Bank für Europa, sprach von einem günstigen Zeitpunkt. Griechenland erwirtschafte Haushaltsüberschüsse, die Konjunktur erhole sich und es gebe die Aussicht auf Schuldenerleichterungen.

In London sorgte der Modekonzern Michael Kors für strahlende Gesichter bei den Eignern von Jimmy Choo: Der für seine Handtaschen bekannte US-Konzern bietet umgerechnet rund eine Milliarde Euro oder 230 Pence je Aktie für den Luxusschuh-Hersteller. Jimmy Choo-Aktien verteuerten sich um bis zu 17,4 Prozent und kosteten mit 229 Pence so viel wie nie. Michael Kohrs-Papiere verbilligten sich an der Wall Street um 0,3 Prozent.

Die Aktien von McDonald's legten in New York 5,1 Prozent zu und waren mit 159,62 Dollar ebenfalls so teuer wie noch nie. Die Schnellrestaurant-Kette lockte mit Sonderaktionen Kunden in die Filialen und steigerte den Gewinn überraschend stark auf 1,4 Milliarden Dollar.

Am Devisenmarkt setzte der US-Dollar einen Tag vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der Notenbank Fed seine Talfahrt fort. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, fiel zeitweise auf ein 13-Monats-Tief von 93,638 Punkten. Der Euro stieg im Gegenzug auf bis zu 1,1711 Dollar und kostete am Abend noch 1,1654 Dollar. Die US-Währung litt Börsianern zufolge auch unter durchwachsenen Konjunkturdaten, die Spekulationen auf eine rasche Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank Fed dämpften. Gleichzeitig schwand wegen der Russland-Affäre von US-Präsident Donald Trump die Hoffnung auf eine rasche Umsetzung der geplanten Konjunkturprogramme.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,27 Prozent am Montag auf 0,28 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,05 Prozent auf 140,92 Punkte. Der Bund Future sank um 0,35 Prozent auf 161,86 Punkte. Den Referenzkurs für den Euro hatte die Europäische Zentralbank am Montag auf 1,1648 (Freitag: 1,1642) US-Dollar festgesetzt.