Credit-Suisse-Papiere

Erleichtert reagierten Anleger auf die Aussicht auf Hilfen für die Krisenbank Monte Paschi. Weil das älteste Geldhaus der Welt nicht genügend private Investoren für die dringend benötigte fünf Milliarden Euro schwere Kapitalerhöhung auftreiben konnte, springt der Staat dem Unternehmen wohl zum dritten Mal seit 2009 bei. „Das ist aber keine Überraschung, da sich die Entwicklung bereits seit längerem abgezeichnet hat“, sagte ein Börsianer. Die Papiere des drittgrößten Geldhauses Italiens blieben am Freitag vom Handel ausgesetzt. Die HVB-Mutter Unicredit und Intesa Sanpaolo – Nummer eins und zwei der Branche – gewannen jeweils mehr als ein Prozent. Der italienische Bankenindex notierte zeitweise 1,7 Prozent im Plus.

Auch am Anleihemarkt werteten Investoren die Entwicklung positiv und deckten sich mit italienischen Papieren ein. Dies drückte die Rendite der zehnjährigen Titel auf 1,823 von 1,856 Prozent. Der Euro verteuerte sich um einen knappen Viertel US-Cent auf 1,0461 Dollar.

Credit Suisse einigte sich neben der Deutschen Bank ebenfalls mit den US-Behörden auf einen Vergleich. Die Zahlungen von insgesamt 5,3 Milliarden Dollar würden das Eigenkapital des Schweizer Geldhauses nicht allzu stark schmälern, schrieb Analyst Peter Casanova vom Research-Haus Kepler Cheuvreux in einem Kommentar. Auch hier sei das Risiko einer baldigen Kapitalerhöhung gesunken. Die Aktien der Credit Suisse konnten ihre zwischenzeitlichen Gewinne in Zürich dennoch nicht halten und notierten 0,4 Prozent im Minus. An der Londoner Börse büßten Barclays Bank sogar 1,4 Prozent ein, nachdem das Institut wegen ähnlicher Vergehen vom US-Justizministerium verklagt wurden.

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum bewegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,1 Prozent und der Nasdaq 0,4 Prozent tiefer. Zeitweise war der Dow sogar wieder unter 19.900 Punkte gesunken. Der S&P500 fiel um 0,2 Prozent. Der chinesische Shanghai Composite fiel am Freitag um 0,8 Prozent auf 3113 Punkte.