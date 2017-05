Das Vertrauen ist da

Die Stimmung an den Börsen bleibt grundlegend positiv, dürfte Experten zufolge aber differenzierter werden. „Der Großteil des positiven Effektes aus der Wahl dürfte bereits in den Kursen stecken“, sagte Patrick Hussy, Geschäftsführer bei der Investmentberatung Sentix. „Der Wahlausgang sei insgesamt so erwartet worden. Das von Sentix am Wochenende erhobene Aktiensentiment für Papiere in Euro-Land zeige diese optimistischen Grundzüge. Das parallel gemessene mittelfristige Grundvertrauen in den Aktienmarkt sinke aber trotz dieser vermeintlich guten Nachrichten. Damit könnten in den nächsten Tagen die Kurse getreu dem Motto „Sell on good news“ sinken.

In Asien hatten man Macrons endgültigen Sieg noch ausschweifender gefeiert. Tokios Nikkei sprang um 2,3 Prozent auf einen Schlussstand von 19.895 Punkten, die 20.000-Punkte-Marke rückt nach 20 Monaten wieder in Sichtweite. Am Nachmittag vermochten es die US-Börsen nicht für frischen Wind zu sorgen. An der Wall Street notierte der Dow-Jones-Index 0,1 Prozent leichter bei 20.984 Punkten. Der S&P-500 eröffnete auf einem Rekordhoch von 2399 Punkten, fiel dann aber schnell zurück auf 2397 Stellen – ein Minus von 0,1 Prozent. Auch der Index der Technologiebörse Nasdaq markierte mit 6106 Punkten eine neue Bestmarke, ehe er 0,1 Prozent verlor auf 6095 Punkte.

Die Wahl im Hexagon scheint abgehakt. In den nächsten Tagen stehen vor allem die Berichtssaison im Fokus. Rund ein Dutzend Dax-Titel legt bis zum Wochenende die Zahlen des ersten Quartals vor. Dazu gehören unter anderem die Commerzbank, Munich Re und Eon (jeweils Dienstag), sowie die Deutsche Telekom (Donnerstag) und Allianz (Freitag). Im Ausland öffnen noch einige Nachzügler ihre Bücher wie Walt Disney am Dienstag. Am Freitag gibt außerdem der weltgrößte Stahlkocher Arcelor-Mittal seine Quartalsergebnisse bekannt.

Von den Gewinnmitnahmen im Montagshandel waren vor allem Finanztitel betroffen. Der Index für die Banken der Euro-Zone fiel um 0,7 Prozent, eröffnet hatte er mit einem Anderthalb-Jahres-Hoch. Frankreichs große Institute BNP Paribas, Credit Agricole und Societe Generale verloren zeitweise mehr als zwei Prozent. In Frankfurt verbilligte sich die Deutsche Bank um 1,2 Prozent, die Commerzbank landete mit einem Minus von teilweise über zwei Prozent auf dem letzten Dax-Platz. Nach Macrons Sieg in der ersten Wahlrunde Ende April hatten die europäischen Banken um knapp zwölf Prozent zugelegt - etwa doppelt so stark wie Dax und EuroStoxx50.