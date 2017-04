FrankfurtDer Dax hat zur Wochenmitte Lebenszeichen gesendet. Im frühen Vormittagshandel notierte der Deutsche Aktienindex 0,4 Prozent fester bei 12.190 Punkten. Zeitweise konnte er seine Wochenverluste vollständig aufholen. Der Euro-Stoxx-50 gewann 0,6 Prozent hinzu bei 3490 Zählern. Der MDax rückte ebenfalls ein halbes Prozent vor auf 24.314, der TecDax um 0,3 Prozent auf 2023 Punkte. Das überraschende Aufbäumen kommt inmitten einer Phase der Windstille. Seit dem misslungen Angriff auf das Allzeithoch zum Monatsanfang dümpelt der Leitindex vor sich hin. Die Anlegerschaft zeigte sich erschöpft, zudem drückt die angespannte geopolitische Lage die Stimmung. Doch das Niveau ist unvermindert hoch: Zum Allzeithoch fehlen dem Dax knapp 150 Punkte.

Auch wenn die Börsianer auf der Hut bleiben zeigt sich eine Beobachtung, die in jüngerer Vergangenheit schon öfters zu sehen war: Die Geopolitik nimmt keinen allzu großen Einfluss auf das Marktgeschehen. Zwar werden sichere Häfen wie Gold und US- sowie Nippon-Staatsanleihen gefragter. Doch deutliche Abschläge verzeichnet der Aktienmarkt keine. Zudem deutete sich bei den aktuellen Krisenherden heute Morgen eine erste Entspannung an. In der Causa Nordkorea sicherte Chinas Staatschef Xi Jinping US-Präsident Donald Trump am Telefon eine friedliche Beilegung des Konfliktes zu. Dies berichteten chinesische Staatsmedien. Und in den wachsenden Spannungen zwischen den USA und Russland in Sachen Syrien versicherte der amerikanische US-Verteidigungsminister, dass diese nicht außer Kontrolle geraten werden.

Mit den soliden Aufschlägen widersetzten sich Europas Märkte den schwächeren Vorgaben. An der Wall Street hatten sich Anleger zurückgehalten. Der Dow-Jones-Index mit den 30 Standardwerten gab leicht auf 20.651 Punkte nach. Beim S&P 500 betrug das Minus 0,1 Prozent auf 2353 Zähler, während der Nasdaq-Index um 0,2 Prozent auf 5866 Stellen fiel. Auch der japanische Aktienmarkt hat am Mittwoch Verluste verzeichnet. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte zum Ende des Vormittagshandels 1,24 Prozent niedriger bei 18.516 Punkten. Im Handelsverlauf fiel er zeitweise auf den niedrigsten Stand seit Anfang Dezember. Der breiter gefasste Topix-Index gab 1,25 Prozent auf 1476 Zähler nach.

Mit Blick auf die Konjunkturdatenfront überrascht die Bewegungsarmut im bisherigen April. Denn die meisten der Eingaben überzeuge, in Deutschland etwa zeigt sich die Wirtschaft so zuversichtlich wie seit knapp zwei Jahren nicht mehr. Das vielbeachtete Barometer für deutsche Konjunkturerwartungen kletterte im laufenden Monat überraschend deutlich auf 19,5 Punkte, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung ZEW am gestrigen Dienstag mitteilte. Volkswirte hatten nur mit 14 Zählern gerechnet.

Neben den zahlreichen politischen Risiken sehen Experten in den seit Jahresanfang bereits deutlich gestiegenen Kursen einen weiteren Grund für die Zurückhaltung an der Börse: „Es ist nicht nur der beinahe erreichte Rekordstand, der Investoren vorsichtiger werden lässt“, urteilt das Börsenstatistik-Magazin Indexradar. Auch die leichte Überhitzung des Leitindex Dax verleite Marktteilnehmer zur teilweisen Mitnahme erzielter Gewinne.

Die Termine heute: US-Präsident Donald Trump trifft zum ersten Mal auf Nato-Generalsekretär Stoltenberg. Vor seinem Amtsantritt hatte Trump die Nato noch als obsolet bezeichnet und angekündigt, dass die USA möglicherweise Verbündeten nicht helfen würden, die nicht die Vorgaben für ihre eigenen Verteidigungsausgaben erfüllten. Vorgesehen sind Investitionen in Höhe von zwei Prozent der Wirtschaftsleistung. Die neue US-Regierung drängt darauf, dass andere Nato-Partner ihre Verteidigungsausgaben aufstocken.