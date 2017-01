Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer Dax hat seinen Konsolidierungskurs der vergangenen Handelstage in der neuen Woche beibehalten. Bis zum Mittag verlor der deutsche Leitindex 0,5 Prozent auf 11.538 Punkte, nachdem er in der ersten Woche des Jahres noch rund ein Prozent gewonnen hatte.

Der MDax, in dem die mittelgroßen Unternehmen repräsentiert sind, gab am Montag um 0,5 Prozent auf 22.150 Punkte nach. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg hingegen leicht auf 1.840Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,5 Prozent auf 3.304 Zähler nach unten.

„Nach der fulminanten Jahresendrally am deutschen Aktienmarkt im Dezember und einem starken Jahresauftakt hielten sich die Anleger in den letzten Tagen erst einmal mit Engagements zurück“, resümierte LBBW-Investmentanalyst Wolfgang Albrecht. Eine Verschnaufpause sei deshalb nicht überraschend.

Unter den Dax-Werten traf es Papiere von Fresenius Medical Care (FMC) besonders hart. Sie brachen regelrecht ein und waren am Mittag mit mehr als sechs Prozent Verlust die größten Verlierer im deutschen Leitindex. Der Dialysekonzern befürchtet im wichtigen US-Geschäft Einbußen, weil Plänen der US-Behörde CMS zufolge Wohltätigkeitsorganisationen bestimmten Dialysepatienten keine Zuschüsse mehr für Zusatzversicherungen bezahlen dürfen. „Die 2000 Patienten, um die es sich wohl dreht, machen den Kohl nicht fett“, sagte Marktanalyst Heino Ruland von Ruland Research. Aber offenbar befürchteten Investoren, dass die Beschränkungen auf weitere Patientengruppen ausgedehnt würden.

Gefragt waren dagegen Volkswagen. Am Mittag lagen die Papiere gut vier Prozent im Plus. Insidern zufolge steht der Autobauer im Streit um manipulierte Abgastests vor einem Vergleich mit den US-Behörden. Der Bericht der „New York Times“ über die Verhaftung eines VW-Managers spielte Börsianern zufolge dagegen nur eine untergeordnete Rolle.

Drohende Belastungen durch steigende Treibstoffkosten haben Lufthansa am Montag zu schaffen gemacht. Die Aktien der Fluggesellschaft fielen zeitweise um fünf Prozent auf ein Zwei-Monats-Tief. Das Unternehmen erwartet wegen des gestiegenen Ölpreises im laufenden Jahr eine um 400 Millionen Euro höhere Tankrechnung. Treibstoff ist für Fluggesellschaften ein großer Kostenfaktor. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee kostet dank gedrosselter Fördermengen derzeit mit etwa 56 Dollar je Barrel (159 Liter) mehr als doppelt so viel wie vor etwa einem Jahr.

Im Sog der Lufthansa verloren die British-Airways-Mutter IAG sowie die Billigflieger Ryanair und EasyJet bis zu 0,5 Prozent. Lediglich Air France konnten sich dem Branchentrend dank eines Anstiegs der Passagierzahlen von 6,8 Prozent im Dezember entziehen. Ihre Papiere hielten sich knapp im Plus.

Mit Spannung warten Investoren zudem auf einen öffentlichen Auftritt von Eric Rosengren am Nachmittag (15 Uhr MEZ). Sie werden die Worte des Chefs der Federal Reserve Bank von Boston auf die Goldwaage legen, weil sie sich von ihm mögliche Reaktionen der US-Notenbank Fed auf die Wirtschaftspolitik von Donald Trump erhoffen. Fallen die Signale im Sinne der Aktienanleger aus, könnte dies den Dow-Jones-Index in den USA zum lang ersehnten Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 20.000 Punkten verhelfen, den er am Freitag hauchdünn verpasst hatte. Davon dürfte auch der deutsche Aktienmarkt profitieren.

Daneben stehen am Montag noch die europäischen Arbeitsmarktdaten auf dem Terminplan.