FrankfurtZum Wochenauftakt haben sich die Europas Anleger optimistisch gezeigt. Der Dax notierte im montäglichen Frühhandel 12.806 Punkte und lief damit 0,6 Prozent fester. Der Leitindex der Euro-Zone, der Euro-Stoxx-50 rückte 0,7 Prozent vor auf 3569 Zähler. Hauptaugenmerk der Investoren ist der Ifo-Index. Nachdem die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen im Mai auf den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung geklettert war, rechnen Experten mit einem Rückgang auf 114,4 Punkte von 114,6 Zählern, die Zahlen kommen um 10.00 Uhr. Großes Thema ist auch die italienische Bankenkrise, das Parkett zeigt sich erleichtert über die Rettung zwei angeschlagener Institute. Der italienische FTSE MIB sprang mehr als ein Prozent rauf auf 21.053 Punkte.

In dem Land müssen die Steuerzahler für die Rettung von zwei Banken tief in die Tasche greifen: Bis zu 17 Milliarden Euro stellt die Regierung für die Institute Veneto Banca und Banca Popolare di Vicenza bereit, die zuletzt von der EZB-Bankenaufsicht als wahrscheinlich nicht mehr überlebensfähig eingestuft wurden. Sie sollen so abgewickelt werden, dass Kunden, Gläubiger und Beschäftigte so wenig wie möglich bluten müssen. Die Zweigstellen der Institute samt Beschäftigten werden von der italienischen Großbank Intesa Sanpaolo unter Bedingungen übernommen und sollen am Montagmorgen regulär öffnen, wie Wirtschaftsminister Padoan nach einer Sondersitzung des Kabinetts erläuterte. Die

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes vor dem Wochenende kaum mehr bewegt. Der Dow-Jones-Index beendete die Sitzung fast unverändert, während der Nasdaq 0,5 Prozent gewann. Der S&P500 stieg um 0,2 Prozent. Konjunkturtechnisch wartet

New York heute mit den Auftragseingängen der Wirtschaft auf. Es folgt am Dienstag der Produktionsindex der Fed Richmont, am Donnerstag die dritte Schätzung für das US-Wirtschaftswachstum und am Freitag der Chicago Einkaufsmanagerindex, sowie die behördlichen Zahlen zu Einkommen und Privatausgaben. In Tokio zog der Nikkei-Index am Montag um 0,1 Prozent auf 20.159 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,7 Prozent auf 3180 Punkte.

Für gute Stimmung sorgt Konjunkturoptimismus. Der findet seine Gründe auch im gestiegenen Ölpreis. Nachdem der Rohstoff vergangene Woche ohne triftigen Grund unter Druck geraten war, legten Brent und WTI am Montagmorgen um jeweils 1,3 Prozent zu. Das Barrel der Ostseemarke Brent kam auf 46,12 Dollar, das Fass WTI gab es für 43,57 Dollar.

Aus der Welt der Geldpolitik gab es am Wochenende Neuigkeiten. Der ultraexpansive Kurs der EZB kommt aus Sicht von Bundesbank-Präsident Weidmann dank günstiger Wirtschaftsdaten allmählich an ihr Ende. Im EZB-Rat sei über eine Verlängerung des zum Jahresende auslaufenden Anleihen-Kaufprogramms bislang nicht diskutiert worden, sagte Weidmann der „Welt am Sonntag“. „Setzen sich die solide Konjunkturentwicklung und die Preisentwicklung wie erwartet fort, ist es aus meiner Sicht aber Zeit, den Ausstieg aus der sehr lockeren Geldpolitik in den Blick zu nehmen.“

Diskutiert wird auch in Amerika. Hat man die Zinswende schon hinter sich, wird dort über das Tempo der Straffung gestritten. Der Fed-Notenbanker Bullard etwa hat angesichts zuletzt schwacher US-Preissteigerungsraten zu Vorsicht bei den Zinsanhebungen gemahnt. „Die jüngsten Inflationsdaten haben negativ überrascht und die Idee infrage gestellt, dass die US-Preissteigerung verlässlich auf den Zielwert zustrebt“, sagte der Vorsitzende der Fed-Filiale in St. Louis. „Die Fed kann daher abwarten und beobachten, wie sich die Wirtschaft entwickelt, bevor sie weitere Anpassungen vornimmt.“