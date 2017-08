 Börse Frankfurt: Dax-Anleger halten sich weiter zurück

FrankfurtUnmittelbar vor dem alljährlichen Notenbanker-Gipfel in Jackson Hole fassen Anleger Aktien nur mit spitzen Fingern an. „Zwar ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass das Treffen zu einer Gefahr für die Aktienmärkte wird“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. „Aber der Blick gilt vor allem dem Euro.“ Jede Andeutung einer Drosselung der Anleihekäufe durch die Europäische Zentralbank (EZB) könnte den Kurs der Gemeinschaftswährung weiter in die Höhe treiben.

Dax und Euro Stoxx50 legten am Donnerstag bei dünnen Umsätzen jeweils 0,3 Prozent auf 12.213 und 3453 Punkte zu. Der Euro kostete 1,1784 Dollar - rund zwölf Prozent mehr als zum Jahreswechsel. Diese Aufwertung bremse das Wachstum, sagte Ronan Carr, Anlagestratege für Europa bei der Bank of America Merrill Lynch. „Wir befinden uns am Scheideweg, da einige Konjunkturindikatoren ihren Höhepunkt offenbar erreicht haben.“

Daneben hallte die jüngsten Drohung des US-Präsidenten Donald Trump nach, einen Stilltand der öffentlichen Verwaltung zu riskieren, falls der Kongress keine Mittel zum Bau der Mauer an der Grenze zu Mexiko freigibt. „Damit erschwert Trump die ohnehin schon schwierigen Verhandlungen bezüglich der Anhebung der Schuldengrenze“, sagte Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen. Sollte diese nicht angehoben werden, drohten Zahlungsausfälle, was für den Finanzmarkt viel weitreichendere Konsequenzen hätte.

Bei den Aktienwerten sorgte der 34-prozentige Kurssturz von Dixons Carphone für Aufsehen. Wegen eines schwächelnden Handy-Absatzes auf dem Heimatmarkt stellte der britische Elektronik-Händler für das Gesamtjahr einen Vorsteuergewinn von umgerechnet 391 bis 477 Millionen Euro in Aussicht. Von Reuters befragte Analysten hatten bislang mit 537 Millionen Euro gerechnet.

Im deutschen Nebenwerte-Index MDax fielen die Titel von Steinhoff um fast 14 Prozent auf ein Rekordtief von 3,65 Euro. Dem „Manager Magazin“ zufolge ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Chef des Betreibers der „Poco“-Möbelhäuser wegen mutmaßlicher Bilanzfälschung. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft wollte sich zunächst nicht äußern. Steinhoff war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Die besten Anlagen 2016 Zucker Die Preise vieler Agrarrohstoffe sind 2016 deutlich gestiegen. Am deutlichsten stieg der Preis für Rohrzucker – auch wenn über die Hälfte der Performance seit dem Herbst wieder abgeschmolzen ist. Wer an den Terminbörsen zu Jahresbeginn 100.000 Euro in Zucker anlegte, hat jetzt 132.950 Euro auf dem Konto. Grund für den Anstieg sind Aussichten auf eine sinkende Produktion. Ähnlich ist es bei Kaffee, Baumwolle und Kakao. Ein höheres Angebot ließ dagegen die Preise für Mais und Weizen fallen.

Aktien Russland Vom Absturz zu Beginn des Jahres erholten sich sowohl der Leitindex Micex als auch der Rubel deutlich. Hauptgründe dafür sind der steigende Ölpreis und nach der Trump-Wahl die Hoffnung auf ein besseres politisches Verhältnis zwischen den USA und Russland. Aus 100.000 in Russland angelegten Euro wurden so im vergangenen Jahr 152.950 Euro. Zum Vergleich: Aus 100.000 angelegten Euro wurden im amerikanischen Dow Jones - inklusive des Dollar-Anstiegs - „nur“ 116.140 Euro, im deutschen Dax waren es 106.780 Euro und im Euro Stoxx 50 der Standardwerte im Euro-Raum 100.770 Euro.

Öl Der weitere Verfall des Ölpreises schockte die Anleger zu Jahresbeginn. Bis auf das Zwölfjahrestief von 27 Dollar fiel der Preis für ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Bren bis zum Februar. Er erholte sich aber deutlich, in der Hoffnung darauf, dass die Ölstaaten die Fördermengen begrenzen. was sie Ende 2016 tatsächlich machten. Aus 100.000 in Öl-Terminkontrakte investierten Euro wurden bis am Jahresende 161.080 Euro.

Zink Zink war 2016 der Rohstoff mit dem höchsten Preisanstieg. Im vergangenen Jahr stieg der Preis von Zink, das vielfach in der Industrie eingesetzt wird in Euro gerechnet um 62,84 Prozent.

Aktien Kasachstan Das zentralasiatische Land ist der zweitgrößte Ölexporteur im postsowjetischen Raum und profitierte damit deutlich vom seit Mitte Februar wieder gestiegenen Ölpreis. Wer 100.000 Euro in den gerade mal neun Werte umfassenden Kase-Index investierte, machte einen Gewinn von 66,27 Prozent.



Aktien Peru Die Aktie in Peru profitierte von der Wahl des neuen Präsidenten Pablo Kuczynski, der als liberal und wirtschaftsfreundlich gilt. Dazu sind im Leitindex Peru General S&P/BVL viele Minenwerte notiert – und die profitierten vom Anstieg der Minenpreise. Auch die Landeswertung Sol stieg. Das machte bei einer Investition von 100.000 Euro für hiesige Investoren einen Gewinn von 67.210 Euro. Im vergangenen Jahr hatte die Börse allerdings ein Drittel verloren.

Aktien Brasilien Vor allem das Amtsenthebungsverfahren gegen Staatschefin Dilma Rousseff trieb Brasiliens Aktienkurse und den Real nach oben, weil dadurch die Präsidentin abgelöst wurde, die das Land in die Rezession und den größten Korruptionsskandal aller Zeiten getrieben hatte. Dass inzwischen auch gegen die Regierung und Ihren Präsidenten Michel Temer Korruptionsvorwürfe bestehen, bremste die Hausse nicht – ebenso wenig wie die Tatsache, dass das Land immer noch in der Rezession feststeckt. Unter dem Strich machten Anleger, die Anfang vergangenen Jahres 100.000 Euro in Brasiliens Leitindex investierten einen Gewinn von 76.160 Euro. So viel gab es in keiner anderen Anlageklasse. Alle Angaben ohne Transaktionskosten. Stand: 30.12.2016

Gefragt waren dagegen die Papiere von Schoeller-Bleckmann, die sich an der Wiener Börse um sieben Prozent verteuerten. Der österreichische Ölindustrie-Dienstleister steigerte den Umsatz kräftig und kehrte nach zwei Jahren operativ in die schwarzen Zahlen zurück. Die Sparte Ölfeld-Ausrüstung habe mit einer Gewinnmarge von 18 Prozent positiv überrascht, urteilte Analyst Christian Obst von der Baader Helvea Bank. Wegen des schwächelnden Dienstleistungsgeschäfts biete sich auf Konzernebene allerdings ein gemischtes Bild.