Frankfurt/DüsseldorfDer deutsche Aktienmarkt hat sich am Dienstag zum Handelsstart kaum bewegt. Der Dax notierte mit 11.679 Punkten nahezu unverändert. Viele Anleger seien nach den Kursgewinnen der vergangenen Wochen vorsichtig, zumal die Trump-Rally zum Wochenbeginn einen Dämpfer bekommen hatte. "Die jüngsten Entscheidungen des neuen US-Präsidenten sorgen bei den weltweiten Anlegern im Augenblick für Verunsicherung", fasste IG-Markets-Analyst Christian Henke zusammen.

Seit Jahresbeginn haben Dax und Dow-Jones-Index je etwa 1,7 Prozent gewonnen. Dieses Monatsplus werde man nicht gefährden wollen, sagte ein Händler. Zudem stehen in dieser Woche mit der US-Notenbanksitzung und den US-Arbeitsmarktdaten noch wichtige Konjunkturdaten in der weltgrößten Volkswirtschaft an.

Die schlechtesten Anlagen 2016 Sparbuch Seit Jahren lässt sich mit dem Sparbuch nichts mehr verdienen. So war es auch 2016. Wer Anfang des Jahres 100.000 Euro anlegt hat einen Gewinn von gerade mal 50 Euro – entsprechend von 0,05 Prozent gemacht. Immerhin verloren Anleger aber zumindest nominal – also ohne Berücksichtigung der Inflation – auch nichts. Alle Angaben ohne Transaktionskosten. Stand 30.12.2016

Mexikanischer Peso Dem mexikanischen Peso – dem zweitgrößten Verlierer der Hauptwährungen zum Euro – machte der Wahlsieg von Donald Trump zum US-Präsidenten zu schaffen. Kein Wunder, die USA sind Mexikos wichtigster Handelspartner, doch Trump will den Handel massiv besteuern und die Grenzen zu Mexiko dichter machen- auch wenn zuletzt vom dem im Wahlkampf propagierten Mauerbau nichts mehr zu hören war. Wer zu Jahresbeginn 100.000 Euro in mexikanischen Peso anlegt, verfügte Ende des Jahres jetzt nur noch über 89.510 Euro.

Britisches Pfund Das knappe Votum der Briten für einen Austritt aus der Europäischen Union schockte am 24. Juni Europa die ganze westliche Welt. Der britische Aktienmarkt erholte sich – wie auch andere europäische Börsen – von dem Schock zwar recht schnell und legte zweistellig zu. Doch das britische Pfund selbst steht weiter unter massivem Druck. Zum Euro hat es in diesem Jahr gut 13 Prozent verloren und damit so viel wie keine andere Hauptwährung. Aus 100.000 in Pfund investierten Euro wurden so nur noch 86.980 Euro.

Aktien China Der Entwicklung der chinesischen Wirtschaft verunsichert Anleger weltweit seit anderthalb Jahren. Das spiegelt sich auch der Börse wider. Der Leitindex CSI 300, der die 300 größten Aktien Festlandchinas erfasst, verlor über elf Prozent. Da gleichzeitig der Yuan zum Euro weiter abwertete, bleiben Anlegern die 100.000 Euro in den Index investiert haben, nur 85.450Euro übrig.

Aktien Ägypten In Ägypten gab die Zentralbank den Wechselkurs im November frei, das ägyptische Pfund stürzte ab. Der ägyptische Leitindex EGX 30 gewann zwar über 70 Prozent - Euro Anleger hatten aber am Jahresende von 100.000 investierten Euro nur noch 79.570 Euro übrig.

Aktien Ghana Der Aktienindex der ebenfalls sehr kleinen Börse in Ghana, verlor ebenfalls stark. Von 100.000 Euro bleiben nur 77.840 Euro übrig. Die agrarisch strukturierte Wirtschaft des als Musterdemokratie auf dem Kontinent geltenden Landes, schrumpft. Das Land ist stark vom Export von Rohstoffen wie Gold, Öl, Kakao und Edelhölzern abhängig. Dabei steigen zwar im vergangenen Jahr viele Rohstoffpreise, doch der Kakaopreis brach um fast ein Drittel ein.

Aktien Nigeria Deutsche Anleger, die 2016 an der kleinen nigerianischen Börse 100.000 Euro investierten, hatten Ende des Jahres nur noch 61.390 Euro auf dem Konto. Das lag vor allem daran, dass die Währung Naira im Sommer einbrach, nachdem die Zentralbank die Anbindung der heimischen Währung an den Dollar aufgab.

Bei den Einzelwerten ragten die Aktien der Deutschen Bank mit einem Plus von zunächst zwei Prozent hervor. Deutschland größtes Geldhaus hat sich mit der Justiz auf eine Strafzahlung in der Geldwäsche-Affäre mit Russland geeinigt und kommt mit Strafen von umgerechnet knapp 600 Millionen Euro davon. Das Institut hatte laut Finanzkreisen rund eine Milliarde Euro für den Fall zurückgestellt.

„Der nächste Mühlstein um den Hals der Bank wurde abgelegt“, sagte ein Händler. Das könnte der Aktie weiteren Schub geben. Erst vor kurzem hatte sich die Deutsche Bank mit der Justiz im US-Hypothekenstreit auf einen Vergleich geeinigt. Seit Jahresbeginn haben sich die Titel mit einem Plus von knapp acht Prozent deutlich besser entwickelt als der Dax, der in dieser Zeit um 1,8 Prozent stieg.

Im MDax fielen Symrise um drei Prozent. Konkurrent Givaudan hatte die Anleger mit seiner Bilanz enttäuscht. Der Kurs des Schweizer Konzerns brach in Zürich um bis zu 6,8 Prozent ein.

Bei den Nebenwerten sorgt SDax-Wert TLG Immobilien für Schlagzeilen: Der Berliner Immobilienkonzern hat binnen weniger Stunden 115 Millionen Euro frisches Kapital für seine jüngsten und kommenden Zukäufe eingesammelt. Der Ausgabepreis für die 6,7 Millionen neuen Aktien - zehn Prozent des Grundkapitals - sollte auf 17,20 Euro festgelegt werden, wie die Investmentbank JPMorgan den Investoren am Montagabend mitteilte. Sie hatte die Platzierung federführend organisiert. Das Papier verliert zu Börseneröffnung 1,6 Prozent.

Neue Impulse könnten von einigen Konjunkturdaten dies- und jenseits des Atlantiks ausgehen. In Europa stehen unter anderem die Verbraucherpreise für Januar und die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt an. In den USA wird unter anderem der Index zum Verbrauchervertrauen für Januar veröffentlicht.

Zwar dürften die Zahlen keinen unmittelbaren Einfluss auf die ebenfalls am Dienstag beginnende Zinssitzung der US-Notenbank Fed haben. Doch dürften Analysten dennoch versuchen, Hinweise auf die weitere Politik der Notenbanker im Jahresverlauf zu finden. Die Entscheidung der Fed wird am Mittwoch nach Handelsschluss in Europa veröffentlicht.

An der Wall Street war die Trump-Rally am Montag ebenfalls zum Erliegen gekommen. Allerdings grenzten der Dow-Jones - und der S&P500 -Index nach Handelsschluss in Europa ihre Verluste ein und gingen mit Abschläge von je 0,6 Prozent aus dem Handel. Der Nasdaq-Composite verlor 0,8 Prozent. Zuvor hatten alle drei Indizes etwa ein Prozent im Minus gelegen.

In Fernost tendierten die Börsen am Dienstag schwächer: Vor allem in Tokio ging es mit dem Nikkei-Index um 1,7 Prozent in den Keller. Zwar änderte die japanische Notenbank an ihrer Politik des billigen Geldes nichts. Doch reagierten die Anleger verschnupft auf den US-Einreisestopp für Bürger einiger muslimischer Länder, darunter der Iran. In Shanghai blieben die Märkte feiertagsbedingt geschlossen.