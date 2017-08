FrankfurtEin schwächerer Euro hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag in Kauflaune versetzt. Der Dax kletterte in den ersten Handelsminuten um 0,8 Prozent auf 12.098 Punkte. Der Euro entfernte sich weiter von seinem Zweieinhalb-Jahres-Hoch und notierte unter 1,19 Dollar. Eine teure Gemeinschaftswährung macht heimische Waren auf dem Weltmarkt weniger wettbewerbsfähig.

Mit Argusaugen verfolgen Anleger weiterhin das Säbelrasseln um Nordkorea. Auf der Konjunkturseite steht neben den europäischen Inflationsdaten der Wochenbericht vom Arbeitsmarkt an. Darüber hinaus werden Zahlen zu den Einkommen und den Ausgaben der US-Verbraucher und der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago veröffentlicht.

Bei den Einzelwerten stachen Heidelbergcement heraus, die nach einer Kaufempfehlung 1,8 Prozent zulegten. Der deutsch-südafrikanische Einzelhandelsriese Steinhoff punktete mit einem Umsatzsprung im Quartal. Die Aktien gewannen in Frankfurt 1,2 Prozent.

An der Wall Street hatten die Kurse am Mittwoch nach Handelsschluss in Europa dank guter Konjunkturdaten noch einen Tick zugelegt: Der Dow Jones schloss 0,1 Prozent höher, der S&P 500 gewann 0,5 Prozent, und der Nasdaq verabschiedete sich mit einem Plus von 1,1 Prozent.

In Fernost tendierten die Börsen am Donnerstag uneinheitlich: Der Nikkei-Index in Tokio lag 0,8 Prozent im Plus, während die Börsen auf dem chinesischen Festland 0,5 und 0,7 Prozent niedriger notierten.