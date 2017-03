FrankfurtEin Tag der großen Entscheidungen – und die Börsianer sind zum Zuschauen gezwungen. Am heutigen Mittwoch wählen die Niederländer ihr neues Parlament und geben damit den Startschuss für die großen Wahlen des Jahres in Europas Kernländern. In Washington beraten die Notenbanker der Fed über den nächsten US-Zinsschritt. Beides sind richtungsweisende Entscheide. Und über beide herrscht erst Klarheit, wenn Europas Börsen schon wieder geschlossen sind. Erwartungsgemäß dürfte Vorsicht den Handel bestimmen. Doch im Frühhandel klettern die Kurse zunächst leicht rauf. Mit einem Plus von 0,3 Prozent sprang der Dax über die Tausendermarker und markierte zuletzt 12.018 Punkte. Auch der Euro-Stoxx-50 rückte 0,3 Prozent vor auf 3409 Zähler.

Eine US-Zinserhöhung gilt als so gut wie sicher, offen ist, wie es danach weitergeht. Daher steht die nach der Entscheidung anstehende Pressekonferenz von Fed-Chefin Janet Yellen im Fokus. Zuvor werden noch die Einzelhandelsumsätze (13.30 Uhr MEZ) veröffentlicht. In den Niederlanden gibt es laut Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem liberal-konservativen Ministerpräsidenten Mark Rutte und dem erklärten Islamfeind und Euro-Gegner Geert Wilders – mit leichten Vorteilen für den Regierungschef.

Auf der Unternehmensseite dürfte erneut der Energiesektor im Fokus stehen: Die französische Engie ist einem Medienbericht zufolge nicht an einem Einstieg bei der RWE-Tochter Innogy interessiert. Diese Spekulation hatte die Kurse beider Unternehmen am Dienstag hochgetrieben. Zudem dürfte die Bilanz von E.ON genau analysiert werden. Daneben hat die Münchener Rück zur Bilanzpressekonferenz geladen.

An der Wall Street hatten die großen Indizes am Dienstag nach Handelsschluss in Europa ihre Verluste etwas eingegrenzt: Der Dow-Jones-, der S&P500 und der Nasdaq-Composite waren mit Abschlägen von 0,2 bis 0,3 Prozent aus dem Handel gegangen. In Asien kamen die Börsen am Mittwoch kaum vom Fleck. In Tokio schloss der Nikkei-Index mit einem kleinen Minus von 0,2 Prozent. In Shanghai tendierte die Börse kaum verändert.