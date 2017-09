 Börse Frankfurt: Dax-Anleger kaufen vor allem Bankaktien

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtSorgen vor einem neuen Atomtest Nordkoreas, vor weiteren Verwüstungen durch Hurrikan „Irma“ und vor dem immer weiter steigenden Euro haben am Freitag die Stimmung an den Börsen gedrückt. Anleger fassten Aktien nur mit spitzen Fingern an und deckten sich lieber mit als sicher geltenden Anlagen wie Gold und deutschen Staatsanleihen ein. Dax und Euro Stoxx50 notierten je unverändert bei 12.298 und 3444 Punkten.

Der Euro setzte seinen Höhenflug vom Donnerstag fort und zog zeitweise um einen Dreiviertel US-Cent auf ein Zweieinhalb-Jahres-Hoch von 1,2092 Dollar an. „Offensichtlich wollen einige testen, bei welchem Kurs die Schmerzgrenze der EZB liegt“, sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Anleger spekulieren darauf, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre ultralockere Geldpolitik bald eindämmt.

So sparen die Deutschen Geldvermögen Das Geldvermögen der deutschen Bürger beträgt insgesamt 5,6 Billionen Euro. Auf verschiedene Anlageklassen ist es wie folgt verteilt: Stand Dezember 2016 Quelle: Bundesverband deutscher Banken, Bundesbank

Versicherungen und Pensionskassen 2,15 Billionen Euro

Spar-, Sicht- und Termineinlagen 2 Billionen Euro

Investmentfonds 518 Milliarden Euro

Aktien 373 Millionen Euro

Bargeld 166 Milliarden Euro

Schuldverschreibungen 127 Milliarden Euro

Sonstige Sparanlagen 218 Milliarden Euro

EZB-Chef Mario Draghi betonte allerdings auch, dass er den Anstieg des Euro - seit Jahresbeginn sind es rund 14 Prozent - mit Sorge beobachte. Im Oktober wollen die Währungshüter entscheiden, wie es mit dem umstrittenen Anleihenkaufprogramm der EZB weitergeht. Experten erwarten, dass die EZB dann den schrittweisen Ausstieg aus dem Programm ankündigen werden. Den europäischen Unternehmen bereitet ein starker Euro Sorgen, da sich ihre Waren im Welthandel verteuern und sie weniger wettbewerbsfähig werden.

Ein Großteil der Euro-Stärke ist nach Meinung von Analysten aber auch der Dollar-Schwäche geschuldet. Investoren sorgen sich über die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed und einer politischen Handlungsunfähigkeit von Präsident Donald Trump.

Ein weiterer Belastungsfaktor für die US-Währung war der Hurrikan „Irma“, der mit extrem hohen Windgeschwindigkeiten auf Florida zurollte. In der Region formieren sich mit „Jose“ und „Katia“ zudem zwei weitere Wirbelstürme. Wegen der drohenden Unterbrechung der Ölförderung im Golf von Mexiko müsse mit einem weiteren Anstieg der Energiepreise gerechnet werden, sagte Marktanalyst Fawad Razaqzada vom Online-Broker Forex.com. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 54,74 Dollar je Barrel (159 Liter).

Kopfschmerzen bereitet Investoren zudem der Jahrestag der Staatsgründung Nordkoreas am Samstag. Das Land könne dies zum Anlass für einen neuen Atomraketentest nehmen, sagte Marktanalyst Ric Spooner vom Brokerhaus CMC Markets. Gold stieg auf ein Zwölf-Monats-Hoch von 1357,54 Dollar je Feinunze. Das Interesse an den ebenfalls als sicher geltenden Bundesanleihen drückte die Rendite der zehnjährigen Titel auf den tiefsten Stand seit zweieinhalb Monaten.

Gefragt bei Anlegern waren vor allem Bankaktien, wegen der Spekulationen auf ein baldiges Ende der ultralockeren Geldpolitik. Der europäische Bankenindex war mit einem Plus von 0,5 Prozent größter Branchengewinner. Die Aktien von Deutscher Bank und Commerzbank waren mit einem Plus von knapp einem Prozent unter den größten Dax-Gewinnern.

Im Nebenwerteindex MDax deckten sich Anleger mit Fielmann-Papieren ein, nachdem Analysten des Bankhauses Lampe sie zum Kauf empfahlen. Der Kurs stieg um 3,5 Prozent.

An der Börse in Frankreich rutschten die Titel des Peugeot- und Citroen-Herstellers PSA um 4,6 Prozent ab. Einem Medienbericht zufolge hat der Konzern fast zwei Millionen Autos mit Software zur Abgasmanipulation ausgestattet.