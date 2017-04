Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtNach der Kritik des US-Präsidenten Donald Trump am starken Dollar haben die Anleger den Greenback am Donnerstag aus ihren Depots geworfen. Sie kauften stattdessen Yen und Euro, deren Kurse deutlich zulegten. Das wiederum bereitet den Aktienanlegern Kopfzerbrechen, da sich dadurch die Exportchancen der europäischen Industrie wechselkursbedingt auf dem Weltmarkt verschlechtern. Somit nahmen einige Anleger Gewinne mit.

Der Dax rutschte um 0,3 Prozent auf 12.114 Punkte ab, der Euro Stoxx 50 verlor 0,5 Prozent auf 3451 Zähler. Allerdings war der Verkaufsdruck moderat. Viele Anleger seien schon in den Osterferien, sagte ein Händler. In Frankfurt bleibt die Börse am Karfreitag und Ostermontag geschlossen.

„Trumps Wunsch nach einem schwächeren Dollar war eine klare 'America first'-Intervention“, sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners in Frankfurt. „Dies unterstreicht, dass die Gefahr eines Abwertungswettlaufs oder gar eines Währungskriegs nicht gebannt ist.“ Der Euro stieg bis auf 1,0677 Dollar. Am Mittwoch hatte er zeitweise noch unter 1,06 Dollar gelegen. Zum Yen fiel der Dollar auf ein Fünf-Monats-Tief von 108,73 Yen.

Trump hatte dem „Wall Street Journal“ gesagt: „Ich glaube, dass unser Dollar zu stark wird.“ Diese Entwicklung schade aber der amerikanischen Wirtschaft. Zugleich lobte Trump die Niedrigzinspolitik der US-Notenbank Fed und schloss eine Wiederernennung von Janet Yellen als Fed-Präsidentin nicht aus. Er habe Respekt vor der Notenbankerin, sagte der Republikaner, der während des Wahlkampfes Yellen scharf angegriffen hatte. Börsianer spekulierten, ob Trump die Notenbankerin mit seinem Lob und der Aussicht auf eine zweite Amtszeit von der Straffung der Geldpolitik abhalten will.

An den Rentenmärkten griffen die Anleger bei deutschen Staatsanleihen zu. Die Renditen der zehnjährigen Papiere kamen dementsprechend ins Rutschen.

Im Dax ging die rote Laterne an die Lufthansa. Der Finanzinvestor Infinite Miles verkaufte laut Insidern am Mittwochabend 11,2 Millionen Lufthansa-Titel zu je 15,25 Euro. Die Aktien verbilligten sich um drei Prozent auf 15,20 Euro. Seit Jahresbeginn zählten Lufthansa allerdings mit einem Plus von aktuell mehr als 20 Prozent zu den Top-Favoriten. Medienberichten zufolge drückte eine Platzierung auch die Titel des Rivalen Air France-KLM, die fast fünf Prozent einbüßten.

Zu den größten Verlierern zählten zudem die Finanzwerte. Börsianer warfen vor der Veröffentlichung von Bilanzen einiger US-Großbanken die Titel von Societe Generale und Banco Santander aus den Depots. Die Aktien verloren je etwa zwei Prozent. Deutsche Bank fielen um 1,3 Prozent, Commerzbank gaben um rund zwei Prozent nach. Noch am Donnerstag wollten unter anderem JP Morgan und Citigroup ihre Bilanzen vorlegen. Ein enttäuschender Start ins Jahr könnte für Ernüchterung sorgen, warnten Börsianer.

Im SDax fielen nach der Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League die Aktien von Borussia Dortmund (BVB) um drei Prozent. Wegen des Sprengstoffangriffs auf den BVB-Mannschaftsbus war das Spiel am Dienstag abgesagt und am Mittwoch nachgeholt worden.

Angesichts der Unsicherheit kletterte der Goldpreis auf den höchsten Stand seit November. Auch der Volatilitätsindex VIX - der als Angstbarometer der Wall Street gilt - zog gestern deutlich an. Ein ähnliches Bild zeigt heute der VDax new, das Pendant für deutsche Werte. Das Nervenbarometer des deutschen Aktienmarktes hat innerhalb weniger Tage verdoppelt - von dem extrem niedrigen Wert von 10 Ende März auf derzeit gut 20. Dieser Index zeigt die erwartete Dax-Schwankungsbreite (implizite Volatilität) für die nächsten 30 Tage. Er wird aus den an der Terminbörse gehandelten Optionen berechnet.