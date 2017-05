 Börse Frankfurt: Dax-Anleger machen sich bereit, Macron zu feiern

Feierlaune an den Börsen Macrons Sieg lässt die Anleger aufatmen. Der Dax wird höher erwartet. (Foto: dpa)

Düsseldorf/FrankfurtNach dem Präsidentschaftssieg Emmanuel Macrons in Frankreich können die Anleger aufatmen. In seiner Ansprache an die Wähler am Abend versprach Macron, der sich mit über 65 Prozent der Stimmen deutlich vor der Front National-Kandidatin Marine Le Pen lag, nicht nur die Interessen Frankreichs, sondern auch Europa zu verteidigen. Damit sieht es so aus, als habe Wahl die Vernunft über den Populismus gesiegt – eine Erkenntnis, die am Montag die Kurse nach oben treibt.

Der Dax notiert vorbörslich gut 0,9 Prozent höher zwischen 12.823 und 12.827 Punkten. Es sieht so aus, als könnten der Index schon bald mit 13.000 Punkten den nächsten Meilenstein in Angriff nehmen. Bereits am Freitag hatten die Anleger ein Stimmungshoch: Der Index schloss gut 0,5 Prozent höher bei 12.716 Punkten. Auf die Woche gesehen, verzeichnet das Börsenbarometer ein Plus von 2,2 Prozent. Der Pariser Auswahlindex CAC40 stieg auf 5432,40 Zähler und lag damit auf dem höchsten Stand seit mehr als neun Jahren.

Börsenprofis erwarten nach dem Wahlsieg Macrons steigende Kurse: „Dennoch dürfte der Großteil des positiven Effektes aus der Wahl bereits in den Kursen stecken“, sagte Patrick Hussy, Geschäftsführer bei der Investmentberatung Sentix. „ Der Wahlausgang sei insgesamt so erwartet worden. Das von Sentix am Wochenende erhobene Aktiensentiment für Papiere in Euro-Land zeige diese optimistischen Grundzüge. Das parallel gemessene mittelfristige Grundvertrauen in den Aktienmarkt sinke aber trotz dieser vermeintlich guten Nachrichten. Damit könnten in den nächsten Tagen die Kurse getreu dem Motto „Sell on good news“ sinken.

Das wirtschaftspolitische Programm von Emmanuel Macron Steuern Die Unternehmenssteuer soll von derzeit 33 auf 25 Prozent gesenkt werden. Die Steuergutschrift für Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (CICE) soll umgewandelt werden in eine dauerhafte Entlastung für Arbeitnehmer mit niedrigen Löhnen.

Arbeitszeit An der 35-Stunden-Woche soll festgehalten werden. Allerdings könnte sie flexibler geregelt werden, indem Betriebe über die tatsächliche Arbeitszeit mit ihren Beschäftigten verhandeln.

Geringverdiener Sie sollen von bestimmten Sozialabgaben befreit werden. Dadurch könnten Niedriglohnempfänger einen zusätzlichen Monatslohn pro Jahr in ihren Taschen haben.

Investitionen Binnen fünf Jahren sollen 50 Milliarden Euro an öffentlichen Geldern investiert werden. 15 Milliarden Euro davon sollen in bessere Aus- und Weiterbildung gesteckt werden, um die Einstellungschancen von Jobsuchenden zu verbessern. Ebenfalls 15 Milliarden Euro sind geplant, um erneuerbare Energien zu fördern. Weitere Milliarden sind für die Landwirtschaft, die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung, für Infrastruktur und Gesundheitswesen geplant.

Einsparungen 60 Milliarden Euro an Einsparungen sind bei den Staatsausgaben vorgesehen, die in Frankreich traditionell hoch sind. Zehn Milliarden Euro soll der erwartete Rückgang der Arbeitslosenquote von derzeit etwa zehn auf sieben Prozent bringen, indem die Ausgaben für Arbeitslosengeld sinken. Durch eine verbesserte Effizienz soll das Gesundheitswesen zehn Milliarden einsparen, weitere 25 Milliarden Euro die Modernisierung des Staatsapparates.

Bildung In Gegenden mit niedrigem Einkommen soll die Schülerzahl auf zwölf pro Klasse begrenzt werden. Lehrer sollen als Anreiz für eine Arbeit in solchen Regionen einen Bonus von 3000 Euro pro Jahr bekommen. Mobiltelefone in Schulen sollen für Kinder bis 15 Jahren verboten werden. Alle 18-Jährigen sollen einen Kulturpass im Wert von 500 Euro erhalten, den sie beispielsweise für Kino-, Theater- und Konzertbesuche ausgeben können.

An den Märkten ist Macron beliebt, weil sich die Börsianer von ihm Wirtschaftsreformen erhoffen: „Es muss dabei auch nicht unbedingt der große Wurf sein. Gezielte Liberalisierungsschritte am Arbeitsmarkt könnten am Ende große Wirkung zeigen und für neue Dynamik der zuletzt lahmen französischen Volkswirtschaft sorgen“, sagt Thomas Gitzel, Chef-Volkswirt der VP Bank. Davon würde die gesamte Euro-Zone profitieren. Macron habe mit dem Versprechen zügiger Wirtschaftsreformen seine Kampagne bestritten, so Unicredit-Analyst Erik Nielsen: „Schon seine Zeit als Wirtschaftsminister hat gezeigt, dass er mit allen Rechtsmitteln Reformen durchsetzt und auch vor der Opposition nicht zurückschreckt.“

Vorsichtig gibt sich Michael Menhart, Chefvolkswirt von Munich Re: „Abzuwarten bleibt nun das Ergebnis der Parlamentswahlen im Juni. Macron kann nicht wie andere Präsidentschaftskandidaten auf die Unterstützung einer etablierten Partei zurückgreifen, auch wenn seine 'En Marche'-Bewegung in der letzten Zeit Unterstützer dazugewonnen hat. Im schlimmsten Fall droht Macron die 'Cohabitation' - das heißt, er müsste ohne eigene Mehrheit im Parlament regieren. Ernstzunehmende Reformen wären dann schwer umsetzbar.“