FrankfurtAnleger wagen sich am Donnerstag kaum aus der Deckung. Der Dax kommt kaum vom Fleck und pendelt meist um den Mittwochsschlusskurs von 11.904 Punkten. Ähnlich die Situation beim MDax: Auch der Index der mittelgroßen Werte notierte am Mittag nur leicht im Plus bei 23.260 Punkten. Der Technologiewerte-Index TecDax konnte am Vormittag mit 0,6 Prozent auf 1.966 Punkte am kräftigsten zulegen.

„Die Anleger hinterfragen mehr und mehr die Trump-Euphorie der letzten Monate“, sagte LBBW-Analyst Wolfgang Albrecht. „Der blinde Glaube an Trumps 'phänomenale' Wirtschafts- und Steuerpolitik verliert zunehmend an Glanz.“ Dies liegt laut Händlern auch am Streit in der republikanischen Partei des US-Präsidenten. Denn in seinen eigenen Reihen hat sich bei der Abschaffung der Gesundheitsreform von Donald Trumps Vorgänger Barack Obama Widerstand formiert.

„Nicht wirklich ein Thema, auf das die Börsen im Normalfall reagieren sollten“, sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst beim Broker CMC Markets. Allerdings würden die Anleger aus dem Ausgang dieser Abstimmung Rückschlüsse ziehen auf die weiteren Projekte wie die angekündigte Steuerreform, die für die Wall Street viel wichtiger ist. Neben den geplanten Steuersenkungen – vor allem auch für Unternehmen – stünden die Infrastrukturmaßnahmen auf der Kippe, sollte Trump bei der Gesundheitspolitik eine Schlappe im Repräsentantenhaus erleiden.

Darüber hinaus tritt US-Notenbankchefin Janet Yellen noch vor US-Börsenbeginn öffentlich auf. Von ihr erhoffen sich Börsianer weitere Hinweise auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinserhöhungen.

Am Mittwoch hatte der Dax angesichts wachsender Zweifel an der baldigen Umsetzung der Wahlversprechen des US-Präsidenten Donald Trump 0,5 Prozent verloren und bei 11.904 Punkten geschlossen.

Vor allem Aktien aus der zweiten Reihe standen im Fokus, da hier zahlreiche Unternehmen noch Geschäftszahlen vorlegten. Dem Internetkonzern United Internet gelang keine Überraschung: Die Aktien kamen nach unspektakulären Jahreszahlen und einem laut Börsianern nur „durchwachsenen Ausblick“ kaum von der Stelle.

Das im TecDax notierte Biotechunternehmen Medigene hingegen zog erneut Interesse auf sich. Nach besonders heftigen Kursverlusten in den vergangenen zwei Tagen ging es wieder aufwärts – in der Spitze um 13 Prozent. Das auf personalisierte Immuntherapien fokussierte Unternehmen will im laufenden Jahr wichtige Studien auf den Weg bringen.

An die Spitze des MDax setzte sich der fränkische Autozulieferer Leoni. Die Aktie legte nach einem zuversichtlichen Ausblick deutlich um bis zu sieben Prozent zu. Am Index-Ende rutschten die Anteilsscheine des bayerischen Großküchengeräte-Herstellers Rational trotz in Aussicht gestellter Sonderdividende um drei Prozent ab. Händler verwiesen auf einen „schwachen Ausblick“.

Im Dax profitierten RWE-Aktien von einer Analystenstudie: Der Kurs legte gut zwei Prozent zu und gehörte damit zu den größten Gewinnern im deutschen Leitindex.