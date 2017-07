Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtEuropas Aktienanleger haben richtig spekuliert: Wie die meisten erwartet hatten, setzt die EZB ihre lockere Geldpolitik weiter fort. Für den Dax ging es deshalb nur moderat um 0,8 Prozent auf 12.528 Punkte aufwärts. Der Euro Stoxx50 notierte nach Bekanntwerden der Zinsentscheidung bei 3.517 Punkten.

Die EZB ließ den Leitzins unverändert auf dem Rekordtief von null Prozent und betonte, ihr Anleihekaufprogramm bei Bedarf zu verstärken. „Das unveränderte Wording bezüglich des Anleihekaufprogramms, das im Bedarfsfall weiterhin ausgeweitet werden kann, zeigt, dass es die EZB mit der geldpolitischen Wende nicht besonders eilig hat“, erklärten die Analysten der Landesbank Helaba.

Bei der Fragerunde mit Medienvertretern zeigte sich EZB-Präsident Mario Draghi besorgt über die hartnäckig niedrige Inflation. Daher sei weiterhin „ein sehr substanzielles Maß“ an konjunkturstützender Geldpolitik nötig. Die Inflationsrate dürfte noch einige Monate auf dem aktuellen Niveau verharren. Die Notenbank strebt mittelfristig eine Teuerung von knapp unter zwei Prozent an, die als ideal für die Konjunktur gilt. Im Juni war sie aber auf das Jahrestief von 1,3 Prozent gesunken.

Nachdem der Euro unmittelbar nach Bekanntgabe der Zinsentscheidung unter die wichtige Marke von 1,15 Dollar gefallen war, ging es wenig später für die Gemeinschaftswährung wieder steil bergauf. Draghis hatte darauf hingewiesen, dass die Konjunkturdaten die Stärke der Wirtschaft in der Euro-Zone bestätigten. Offenbar ein Kaufsignal für den Euro: Das Minus von 0,3 Prozent verwandelte sich in ein Plus von 0,4 Prozent. Der Euro notierte wieder bei gut 1,15 Dollar. Erst Anfang der Woche hatte der Euro erstmals seit rund einem Jahr diese Marke wieder übersprungen. Ein hoher Wechselkurs schmälert die Chancen der Exporteure auf dem Weltmarkt.

Die Renditen der zehnjährigen Bundesanleihen rutschten deutlich ab auf 0,529 Prozent.



In hohem Bogen warfen die Anleger europaweit die Aktien von Fluggesellschaften aus ihren Depots: Lufthansa, Air France-KLM und die British-Airways-Mutter IAG verloren bis zu fast sieben Prozent. „Die Anleger machen nach der guten Performance der letzten Monate Kasse“, spielte ein Händler auf das bisherige Jahresplus der Lufthansa von fast 70 Prozent an. Da helfe auch die Prognoseanhebung von Easyjet nicht. Die Aktien des britischen Billigfliegers sackten rund sechs Prozent ab.

Der Beginn der deutschen Bilanzsaison stand eher unter ruhigen Vorzeichen. SAP legte laut Händlern durchwachsene Zahlen vor und gab Einzelheiten zum geplanten Aktienrückkauf bekannt. Die Aktien des Softwarekonzerns lagen leicht im Minus. Auf der Gewinnerseite standen nach Analystenempfehlungen HeidelbergCement und Thyssenkrupp mit einem Kursplus von je rund drei Prozent an der Spitze. Dagegen ließ das Verfahren wegen Insider-Handel gegen den Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter die Anleger kalt. Die Aktien des Börsenbetreibers traten auf der Stelle.

Für große Enttäuschung sorgten im TecDax der Netzwerkausrüster Adva Optical und im SDax Zooplus mit ihren Zwischenberichten: Adva-Papiere stürzten um über 18 Prozent ab, nachdem das Unternehmen einen enttäuschenden Ausblick gegeben hatte. Der Online-Tierhändler wies zwar eine kräftige Umsatzsteigerung aus, die lag aber unter den Schätzungen vieler Analysten. Die Aktien gingen daraufhin um fast zwölf Prozent in die Knie.

Im MDax hielten sich derweil Gewinner und Verlierer etwa die Waage. Krones und Hella kamen mit ihren Bilanzzahlen bei den Anlegern gut an: Die Titel des Abfüllanlagenbauers und des Scheinwerferspezialisten legten je zeitweise mehr als zwei Prozent zu.