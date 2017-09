 Börse Frankfurt: Dax-Anleger schalten in den Risiko-Modus

FrankfurtAbflauende Nordkorea- und Hurrikansorgen haben den Börsen in Europa am Dienstag Rückenwind verliehen. Anleger deckten sich mit Aktien ein und warfen die „Antikrisen-Währung“ Gold aus ihren Depots. Der Dax stieg um ein halbes Prozent und knackte erstmals seit acht Wochen die Marke von 12.500 Punkten. Der Euro Stoxx50 legte 0,3 Prozent auf ein Fünf-Wochen-Hoch von 3505 Zähler zu. „Weil Nordkorea am Wochenende keine neue Rakete abgefeuert hat und Hurrikan 'Irma' weniger schlimm gewütet hat als befürchtet, schalten Anleger wieder in den Risiko-Modus um“, sagte Volkswirt John Sharma von der National Australia Bank.

Durch das Knacken der 12.500er-Marke habe sich der Dax weiteren Spielraum nach oben eröffnet, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. „Es kann jetzt auch sehr schnell bis auf 12.700 Punkte gehen, sollte der Euro tatsächlich bei 1,20 Dollar zumindest kurzfristig seinen Höhenflug beendet haben.“ Die Gemeinschaftswährung, die seit Anfang des Jahres wegen Spekulationen auf ein baldiges Ende der ultralockeren Geldpolitik der EZB rund 15 Prozent zugelegt hat, notierte am Dienstag 0,2 Prozent fester bei 1,1969 Dollar. Am Mittwoch war der Euro wegen eines stärkeren Dollars deutlich gefallen.

Devisenexperten rechnen jedoch damit, dass der Euro weiter hoch im Kurs steht. Spätestens am Donnerstag, wenn die US-Inflationsdaten für August veröffentlich werden, werde es mit dem „Greenback“ wohl wieder bergab gehen, sagte Commerzbank-Analystin Antje Praefcke. Die Experten rechnen damit, dass die Inflationsdaten enttäuschen, wodurch Spekulationen auf weiterhin niedrige Leitzinsen in den USA angeheizt werden könnten.

Am Devisenmarkt setzte das Pfund Sterling zu einem Höhenflug an, nachdem Inflationsdaten für August stärker ausfielen als erwartet. Die britische Währung verteuerte sich um 0,8 Prozent und kostete mit 1,3273 Dollar so viel wie seit einem Jahr nicht mehr. Der Londoner Auswahlindex „Footsie“ büßte seine Gewinne komplett ein und notierte unverändert bei 7415 Zählern. Die Verbraucherpreise stiegen im August in Großbritannien um 2,9 Prozent. Das heizt Händlern zufolge die Spekulationen auf eine Zinserhöhung an.

Im Dax gehörten die Aktien von Volkswagen mit einem Plus von 1,1 Prozent zu den größten Gewinnern. Der Autobauer will seine Ausgaben für Elektromobilität wie die Rivalen Daimler und BMW deutlich erhöhen, wie er auf der Branchenmesse IAA in Frankfurt ankündigte. Bis 2030 sollen mehr als 20 Milliarden Euro in den Bau von e-Autos fließen.

Gefragt waren auch die Titel von Thyssen-Krupp, die ihren Höhenflug vom Montag fortsetzten und um 0,9 Prozent zulegten. Anleger spekulieren darauf, dass es bald zu der mit Spannung erwarteten Stahlfusion mit dem indischen Rivalen Tata Steel kommt. Tata erklommen in Indien den höchsten Stand seit sechseinhalb Jahren.

So sparen die Deutschen Geldvermögen Das Geldvermögen der deutschen Bürger beträgt insgesamt 5,6 Billionen Euro. Auf verschiedene Anlageklassen ist es wie folgt verteilt: Stand Dezember 2016 Quelle: Bundesverband deutscher Banken, Bundesbank

Versicherungen und Pensionskassen 2,15 Billionen Euro

Spar-, Sicht- und Termineinlagen 2 Billionen Euro

Investmentfonds 518 Milliarden Euro

Aktien 373 Millionen Euro

Bargeld 166 Milliarden Euro

Schuldverschreibungen 127 Milliarden Euro

Sonstige Sparanlagen 218 Milliarden Euro

An der Börse in London deckten sich Anleger mit Aktien von Ashtead ein und trieben den Kurs um 6,3 Prozent auf ein Rekordhoch. Der Maschinenvermieter profitiert nach eigenen Angaben davon, dass Unternehmen wegen der Aufräumarbeiten nach den Hurrikans in den USA mehr Maschinen und Werkzeuge ausleihen. Nach seinem starken Wochenauftakt ist der Dax am Dienstag im Vorwärtsgang geblieben. Er übersprang gleich zur Eröffnung die Marke von 12 500 Punkten. Zuletzt stand der deutsche Leitindex 0,4 Prozent höher bei 12 534 Punkten.