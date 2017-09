FrankfurtDer Dax eröffnete am Donnerstagmorgen mit einem moderaten Plus. Im Frühhandel konnte der deutsche Leitindex ein Plus von 0,54 Prozent verzeichnen und legte damit auf 12.280,75 Punkte zu. Bereits zur Wochenmitte hatte sich das Börsenbarometer dem seit Ende Juni andauernden Abwärtstrend widersetzt und die Verlustzone verlassen. Positive Signale im Nordkoreakonflikt strichen den Anlegern die Sorgenfalten von der Stirn: Auf der Halbinsel werde es keinen Krieg geben, sagte der südkoreanische Präsident Moon-Jae in. Auch Waldimir Putin sieht Washington gewillt, die andauernden Spannungen friedlich zu lösen.

Die zweite Frankfurter Reihe – der MDax – startete mit einem leichten Plus von 0,31 Prozent in den Tag . Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,58 Prozent auf 2327,55 Zähler und näherte sich damit wieder dem höchsten Stand seit Februar 2001.

Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,35 Prozent zu.

So sparen die Deutschen Geldvermögen Das Geldvermögen der deutschen Bürger beträgt insgesamt 5,6 Billionen Euro. Auf verschiedene Anlageklassen ist es wie folgt verteilt: Stand Dezember 2016 Quelle: Bundesverband deutscher Banken, Bundesbank

Versicherungen und Pensionskassen 2,15 Billionen Euro

Spar-, Sicht- und Termineinlagen 2 Billionen Euro

Investmentfonds 518 Milliarden Euro

Aktien 373 Millionen Euro

Bargeld 166 Milliarden Euro

Schuldverschreibungen 127 Milliarden Euro

Sonstige Sparanlagen 218 Milliarden Euro

Das alles beherrschende Thema am Markt ist aber laut Händlern die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB). Die meisten Börsianer gehen davon aus, dass die Notenbanker ihre Politik der Trippel-Schritte hin zu einer weniger expansiven Ausrichtung fortsetzen wird.

Mit konkreten Beschlüsse zur Eindämmung der Geldflut ist allerdings nicht zu rechnen – Eine Leitzinsanhebung liegt nach einhelliger Einschätzung von Ökonomen noch in weiter Ferne. EZB-Chef Mario Draghi könnte aber die Anleger darauf vorbereiten, sagten Händler. Denn das vor allem in Deutschland umstrittene Anleihen-Kaufprogramm läuft Ende Dezember aus.

Mit Spannung wird zudem erwartet, ob sich Europas oberste Währungshüter auf der Pressekonferenz zum starken Euro äußern werden. Dieser kann die Exporte in Länder außerhalb der Eurozone verteuern. Die Erwartungen diesbezüglich seien hoch, der tatsächliche Neuigkeitswert aber dürfte sich in sehr engen Grenzen halten, schrieb Analyst Dirk Gojny von der Essener National-Bank.

Besonders die Versorger hatten es den Anlegern heute angetan: Größter Dax-Gewinner war demnach mit einem Plus von über drei Prozent RWE. Sowohl für RWE, als auch für Eon erhöhte die Deutsche Bank ihre Kursziele.

Die Experten der Deutschen Bank bekräftigten ihre Kaufempfehlung folgendermaßen: „Für die deutschen Energiekonzerne geht es weiter aufwärts“, schrieben sie in einer Studie. Unter anderem profitierten die Versorger von dem Gesetz zu Atom-Altlasten, durch das sie sich für 23,6 Milliarden Euro von Kosten und Risiken der Atommüll-Lagerung freikaufen können. Zudem sei die Restrukturierung der Branche auf einem guten Weg und die Konzerne hätten höhere Dividenden in Aussicht gestellt.

Für die Papiere der RWE-Ökostromtochter Innogy ging es um bis zu 2,7 Prozent auf 37,89 Euro nach oben. Sie profitierten Händlern zufolge zusätzlich von einem Medienbericht über potenzielles Kaufinteresse von Iberdrola. Die spanische Zeitung „Expansion“ berichtete ohne Angaben von Quellen, der spanische Versorger wende sich nun verstärkt wieder Europa zu. Bei einer Konsolidierung wäre Innogy ein mögliches Ziel. Ein Iberdrola-Sprecher sagte, der Konzern kommentiere Gerüchte nicht und halte an seinem Ziel fest, in den USA zu expandieren. Die Iberdrola-Aktien legten um 0,6 Prozent zu.

Im TecDax legten Evotec 3,6 Prozent zu. Das Biotechunternehmen geht eine strategische Zusammenarbeit zur Entwicklung innovativer antiviraler Wirkstoffe mit der französischen Abivax ein. Deren Aktien stiegen in Paris um über fünf Prozent.

Noch steiler ging es bei den Tech-Werten nur für Aixtron bergauf: Ein Plus von annähernd 8 Prozent dürfte die Aktionäre mehr als zufrieden stellen. Die Anteilsscheine des deutschen Maschinenbauunternehmens verteuerten sich seit Jahresbeginn um 180 Prozent. Ein Ende des Aufwärtstrends ist nicht in Sicht: Die gute Auftragslage der Branche und ein anstehender Ausbau der Produktionskapazitäten bringen Aixtron dem zweistelligen Kursniveau immer näher.

An der Wall Street hatten am Mittwoch die Kurse nach Handelsschluss in Europa leicht zugelegt: Alle drei großen Indizes – der Dow Jones, der Nasdaq und der S&P 500 – gingen mit Kursgewinnen von je 0,3 Prozent aus dem Handel. Die Kurse wurden gestützt vom Konjunkturbericht der US-Notenbank und der vorläufigen Entschärfung des US-Haushaltsstreits.

In Fernost tendierten die Börsen uneinheitlich. So hatten die japanischen Anleger bereits zuvor erleichtert auf den abgewendeten Regierungs-Stillstand in den USA reagiert. Die Schulden-Obergrenze wurde überraschend um drei Monate verlängert. Der Nikkei-Index schloss dementsprechend mit 0,2 Prozent im Plus. An der chinesischen Börse hingegen hielten sich Gewinner und Verlierer die Waage – die Indizes kamen kaum vom Fleck.