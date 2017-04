Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtAm deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger kurz vor Ostern weiterhin zurück. Der deutsche Leitindex Dax fiel am Dienstag um 0,1 Prozent auf 12 192 Punkte, nachdem er sich bereits zu Wochenbeginn von seiner lustlosen Seite gezeigt hatte. Gleichwohl bleibt das Rekordhoch bei gut 12 390 Punkten in Sichtweite.

Der Technologie-Index TecDax büßte dagegen knapp drei Prozent auf 1995 Zähler ein. Für den Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 ging es leicht nach unten. Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax legte indes am Dienstag um 0,22 Prozent auf 24 251,59 Zähler zu.

Spitzenreiter im MDax waren die Anteilsscheine von K+S mit einem Gewinn von gut drei Prozent. Börsianer verwiesen auf einen Medienbericht, demzufolge die Kali-Vermarktungsgesellschaft Canpotex in China bei den Verhandlungen über den neuen Jahresvertrag auf deutliche Preiserhöhungen dränge. Dies habe die Hoffnung auf eine Kalipreiserholung geweckt.

Die Nase vorn im Dax hatten die Papiere der Lufthansa mit einem Gewinn von knapp ein Prozent, nachdem sich die französische Bank Exane BNP Paribas positiv zu den Anteilsscheinen geäußert hatte.

Ein negativer Analystenkommentar hat Dialog Semiconductor am Dienstag den größten Kurssturz seit 17 Jahren eingebrockt. Die Papiere des deutsch-britischen Chipherstellers brachen um bis zu 36 Prozent auf 30,60 Euro ein. In den ersten Handelsstunden wechselten acht Mal mehr Papiere die Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.

Experten des Bankhauses Lampe schrieben in einer Kurzstudie, es gebe deutliche Hinweise, dass Dialogs Hauptkunde Apple einen eigenen Smartphone-Chip entwickele und zumindest teilweise auf Dialog-Produkte verzichten könne. Den Analysten zufolge macht Dialog mehr als 70 Prozent seiner Umsätze mit Apple. Sie stuften die Aktien auf „sell“ von „hold“ zurück. Das Kursziel beließen sie bei 42 Euro.

Lampe begründete die Zurückstufung damit, dass Apple seit geraumer Zeit vermehrt mehr Entwickler für Smartphone-Chips einstelle und es Anzeichen dafür gebe, dass der Konzern eigene Chip-Zentren in München und Kalifornien aufbaue. In der Branche sei zu hören, dass es Pläne gebe, die eigenen Produkte frühestens ab 2019 in die iPhones einzubauen. "Wir glauben, Dialog blickt einer sehr unsicheren Zukunft entgegen", erklärte Lampe-Analyst Karsten Iltgen. Dialog wollte sich zu dem Research-Bericht zunächst nicht äußern.

Auch die Titel von Dialog-Konkurrenten gerieten in den Abwärtsstrudel: AMS brachen um 6,2 Prozent ein, Besi verloren 1,7 Prozent.

Die Flucht in Anleihen drückte die Rendite des zehnjährigen Bundespapiers erstmals seit sechs Wochen unter 0,2 Prozent. Gold, das in unsicheren Zeiten oft gesucht wird, verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 1257 Dollar je Feinunze.