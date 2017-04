DüsseldorfVor dem mittäglichen EZB-Entscheid haben sich die Anleger eine Verschnaufpause gegönnt. Der Dax notierte im Frühhandel am Donnerstag mit 12.431 Punkten 0,3 Prozent leichter und damit nur knapp unter seinem gestern erreichten Allzeithoch. Auf dem Parkett ist man sich sicher, dass Europas Zentralbank an ihrem lockeren Geldpolitik festhält, aller Kritik aus Deutschland zum Trotz. Deswegen gilt das Augenmerk vor allem der anschließenden Pressenkonferenz Mario Draghis um 14.30 Uhr, von der sich die Börsianer Hinweise auf den mittelfristigen Kurs versprechen. Der zweite große Faktor des Tages sind Unternehmenszahlen, die heute massenweise anstehen. Zuvorderst konnte die Deutsche Bank mit einem überraschend starken Gewinn punkten, die Aktionäre stiegen dennoch aus.

Dass der Zentralbankrat an seinem Maßnahmenkatalog schrauben wird, gilt als äußerst unwahrscheinlich. Der Leitzins liegt seit Jahren unverändert bei 0,0 Prozent, der Einlagenzins bei einem negativen Wert von 0,4 Prozent. Auch die monatliche Anleihekäufe – seit April kauft die EZB für 60 statt 80 Milliarden Euro Staats- und Unternehmenspapiere – dürften unangetastet bleiben, wobei eine Änderung an dieser Stellschraube noch am wahrscheinlichsten wäre. Bis Ende des Jahres erwirbt die EZB in großem Stil Anleihen. Weil die Renditen dieser Titel dadurch sinken, werden sie für Geschäftsbanken unattraktiv. Das soll die Kreditvergabe und damit die Realwirtschaft ankurbeln. Konjunktur und Inflation steigen infolge, so der Plan der Geldpolitiker.

Durch diese sehr offensive und unkonventionelle Geldpolitik will die EZB die Teuerungsrate auf knapp unter zwei Prozent hieven, auf diesem Niveau gilt laut den Währungshütern Preisstabilität. Und die Inflation des Euro-Raums war im Februar tatsächlich auf zwei Prozent gesprungen, was den Druck auf die Währungshüter noch einmal erhöht hatte. Doch dieser Trend war nicht nachhaltig und dem Ölpreisabsturz vor einem Jahre geschuldet. Die Kerninflation ohne die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel steigt deutlich langsamer. Im März lag sie nach 2,0 Prozent im Vormonat bei 1,5 Prozent.

Von der sehnlichst erwarteten trump'schen US-Steuerreform kamen keine Impulse für den europäischen Handel. Die Regierung in Washington will vor allem die Unternehmen massiv entlasten, die Firmensteuer wird auf 15 Prozent gesenkt. Auch sollen Abgaben auf im Ausland erwirtschaftete Erträge gesenkt werden. Die Steuerversprechen Trumps hatten die jüngste Rally an den Börsen angeheizt. Entscheidend ist nach Einschätzung von Experten nun, ob es gelingt, das Vorhaben durch den Kongress zu bekommen.

Außerdem warteten Börsianer gespannt auf die Pressekonferenz von Mario Draghi. Der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) werde voraussichtlich die Basis für geldpolitische Aktionen bei der Sitzung im Juni legen, sagte Commerzbank-Anlagestratege David Schnautz.

Dies und die erneute Flut von Firmenbilanzen drängen die Konjunkturdaten in den Hintergrund. Auf dem Terminplan stehen der GfK-Index für die Kauflaune der deutschen Verbraucher, der europäische Geschäftsklima-Index und die Auftragseingänge für langlebige US-Güter.

Der Dow-Jones-Index schloss am Mittwoch 0,1 Prozent im Minus bei 20.975 Punkten. Der S&P-500 notierte unverändert bei 2387 Zählern. Der Nasdaq-Index verharrte bei 6025 Stellen. In Tokio gab der Leitindex Nikkei am Donnerstag 0,1 Prozent auf 19.261 Punkte nach.

Die anhaltende Erholung im Öl- und Gasgeschäft sowie ein starkes Basischemiegeschäft haben BASF zum Jahresstart Schwung gegeben. Der Betriebsgewinn (Ebit) vor Sondereinflüssen kletterte im ersten Quartal um 29 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro, wie der Ludwigshafener Chemiekonzern am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 2,31 Milliarden etwas weniger erwartet.

Der Umsatz stieg von Januar bis März um 19 Prozent auf 16,9 Milliarden. Vorstandschef Kurt Bock bekräftigte die Jahresziele: BASF erwartet ein deutliches Umsatzplus. Der bereinigte Betriebsgewinn soll leicht zulegen, worunter der Vorstand einen Anstieg um bis zu zehn Prozent versteht. Bock konkretisierte nun, dass der Zuwachs im oberen Rahmen von bis zu zehn Prozent liegen wird.

Die Deutsche Bank kommt im Tagesgeschäft wieder in Schwung. Das Vorsteuerergebnis kletterte im ersten Quartal um 52 Prozent auf 878 Millionen Euro, wie Deutschlands größtes Geldhaus am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Analysten hatten im Schnitt mit 868 Millionen Euro gerechnet. Unter dem Strich standen 575 Millionen Euro Gewinn zu Buche, ebenfalls mehr als erwartet.

Vor allem der wichtige Anleihehandel florierte zu Jahresbeginn, wie sich schon bei den Rivalen gezeigt hatte. Vorstandschef John Cryan hatte bereits zum Abschluss der rund acht Milliarden Euro schweren Kapitalerhöhung Anfang April angekündigt, im Kerngeschäft Investmentbanking wieder anzugreifen. Nun betonte er: "Ich bin zufrieden mit unserem Start ins Jahr 2017. Das Kundengeschäft läuft sehr erfreulich, wir verzeichnen in allen Bereichen der Bank Zuflüsse, und die Aktivität an den Märkten erholt sich."

Der Flugzeugbauer Airbus hat im ersten Quartal vom Verkauf seiner Rüstungselektroniksparte profitiert. Der Gewinn kletterte binnen Jahresfrist um die Hälfte auf 608 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz legte indes nur um sieben Prozent auf 13 Milliarden Euro zu. Der Auftragseingang halbierte sich annähernd auf 3,8 Milliarden Euro. Konzernchef Tom Enders äußerte sich dennoch gelassen.

"Wie erwartet fiel der Auftragseingang im ersten Quartal gering aus. Doch unser gut gefülltes Auftragsbuch mit mehr als 6.700 Bestellungen für Zivilflugzeuge unterstützt den weiteren Produktionshochlauf", erklärte er. Die Verzögerungen beim Militärtransporter A400M bereiten dem Konzern weiter Kopfzerbrechen, wenn auch die Gespräche mit den Kundenstaaten wie geplant aufgenommen worden seien.

Bei der Deutschen Börse kletterte der Gewinn im ersten Quartal um 40 Prozent auf 286 Millionen Euro, der Umsatz stieg um zwei Prozent auf 623 Millionen Euro. Das Unternehmen will enttäuschte Aktionäre zudem mit einem Aktienrückkauf von 200 Millionen Euro bei der Stange halten.