FrankfurtDie deutschen Aktienanleger bleiben auch am Dienstag auf der Hut: Der Dax setzte mit 11.978 Punkten (minus 0,09 Prozent) kaum verändert in den Handel ein. Vor der Zinsentscheidung in den USA und den Wahlen in den Niederlanden am Mittwoch wolle sich niemand zu weit aus dem Fenster lehnen, sagten Händler. Auch der breitere Markt kam am frühen Morgen nur mühsam in Gang: Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax kletterte um 0,10 Prozent auf 23 443,81 Punkte und der Technologie-Index TecDax strich ein Plus von 0,20 Prozent auf 1978,08 Punkte ein. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich mit minus 0,07 Prozent bei 3413,20 Zählern nahezu unverändert.

Spekulationen auf einen Verkauf der Ökostromtochter Innogy schoben RWE um 6,7 Prozent an. Die im MDax gelisteten Aktien von Innogy stiegen um rund fünf Prozent. Im Windschatten von RWE legten E.ON zwei Prozent und deren Kraftwerkstochter Uniper knapp ein Prozent zu.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte unter Berufung auf Insider berichtet, der französische Energiekonzern Engie erwäge eine Übernahme von Innogy. „Das regt die Übernahmefantasien für Innogy und den ganzen Sektor an“, kommentierte ein Aktienhändler. „Sollte es tatsächlich zu einer Offerte kommen, könnten andere ihren Hut in den Ring werfen und es könnte zu einem Bieterwettstreit kommen.“ Engie fielen in Paris um 1,4 Prozent.

Im TecDax verloren Wacker Chemie nach der Vorlage von Zahlen 3,9 Prozent. Für Impulse könnten im Tagesverlauf noch Konjunkturdaten sorgen. In Deutschland steht am späteren Vormittag vor allem der durch das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) ermittelte Indikator für die Konjunkturerwartungen im Mittelpunkt. In den USA stehen die Erzeugerpreise für Februar auf den Terminkalendern. Auf der Unternehmensseite dürfte die Jahrespressekonferenz von VW im Fokus stehen. Zudem lädt Adidas zum Investorentag.

In New York hatten die großen Indizes am Montag ebenfalls auf der Stelle getreten. In Tokio schloss der Nikkei-Index am Dienstag minimal im Minus. Auch in Shanghai kam die Börse kaum vom Fleck.