Britische Flagge an der Frankfurter Börse Die britische Premierministerin Theresa May will am Dienstag ihre Linie für die im Frühjahr startenden Austrittsgespräche aus der Europäischen Union (EU) erläutern. (Foto: dpa)

FrankfurtAuch am Dienstag dürften der Brexit und der bevorstehender Amtsantritt von Donald Trump die Börsen prägen. „Viele Anleger sind in einer Woche vorsichtig, in der möglicherweise die Art des Brexit bekanntgegeben und Donald Trump zum US-Präsidenten gekürt wird“, sagte ein Händler. Banken und Broker sagten für die Eröffnung wenig veränderte Kurse voraus. Auf außerbörslichen Plattformen notierte der Dax am frühen Dienstagmorgen bei 11.545 Punkten. Am Montag hatte der Dax 0,6 Prozent auf 11.555 Punkte verloren.

Die britische Premierministerin Theresa May will am Dienstag ihre Linie für die im Frühjahr startenden Austrittsgespräche aus der Europäischen Union (EU) erläutern. Einem Medienbericht zufolge plant sie einen harten Schnitt mit dem Kontinent. Sie wolle keine Teilmitgliedschaft in der EU, sondern auch noch aus der Zollunion austreten, schrieb der „Telegraph“. Im Zusammenhang mit dem EU-Austritt Großbritanniens haben die Anleger auch die Deutsche Börse im Blick, die sich mit der London Stock Exchange zusammenschließen will. Die hessische Landesregierung will mit Top-Managern beider Konzerne über die Fusion diskutieren.

Impulse könnten auch vom Weltwirtschaftsforum in Davos ausgehen, wo erstmals der chinesische Präsident Xi Jinping erwartet wird. Darüber hinaus sind wieder zahlreiche Konzernchefs in der Schweiz, darunter auch Deutsche-Bank-Chef John Cryan.

Auf der Konjunkturseite steht unter anderem der ZEW-Index für Januar an, der die Stimmung der Börsianer in Deutschland misst.

Vorgaben aus den USA fehlten, da die US-Börsen wegen des Feiertags Martin-Luther-King-Day am Montag geschlossen geblieben waren. In Fernost schloss der Nikkei-Index in Tokio am Dienstag 1,5 Prozent schwächer. Gewinnmitnahmen angesichts eines steigenden Yen drückten die Kurse. Der Shanghai-Composite kam dagegen kaum vom Fleck.