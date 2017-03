 Börse Frankfurt: Dax-Anleger werden wieder vorsichtig

Börsenparkett in Frankfurt Nach dem Sprung über 12.000 Punkte dürfte sich die Dax-Kurve zunächst seitwärts bewegen. (Foto: dpa)

FrankfurtNach dem Höhenflug vom Mittwoch startet der Dax verhalten in den Donnerstag. Der Leitindex lag am frühen Vormittag leicht tiefer bei 12.054 Punkten. Er konnte damit sein Niveau oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 12.000 Punkten halten. Nach den Kursgewinnen sei eine Konsolidierung angebracht, sagte ein Händler. Am Vortag hatte der Dax getrieben von Spekulationen auf einen Konjunkturboom in den USA zwei Prozent auf 12.067 Punkte zugelegt. Zuvor hatte er ein Zwei-Jahres-Hoch von 12.074 Punkten erreicht.

Vor allem die Deutsche Telekom vergraulte am Donnerstag mit ihrer Bilanz die Anleger. In T-Aktien fielen in der Spitze um zwei Prozent auf 16,14 Euro und hielten im Dax damit die rote Laterne. „Die Zahlen sind etwas gemischt“, sagte ein Händler. Einige Anleger störten sich wohl am Ausblick. Der Konzern erwartet für das laufende Jahr beim Kerngewinn nur noch ein halb so großes Wachstum wie bisher. Trotz der boomenden Geschäfte der US-Tochter T-Mobile US rechnet die Telekom für 2017 mit einem Anstieg des Gewinns (Ebitda) von etwas weniger als vier Prozent auf 22,2 Milliarden Euro nach acht Prozent im Vorjahr. Analysten hatten im Schnitt mit 22,7 Milliarden Euro gerechnet.

Andere Börsianer fanden die Ergebnisse allerdings gar nicht so schlecht. Alle Eckdaten entsprächen im Wesentlichen den Markterwartungen, schrieb DZ-Bank-Analyst Karsten Oblinger. „Die Abschreibung auf die BT-Beteiligung war erwartet worden, während die zusätzlichen kleineren Wertberichtigungen tendenziell überraschten.“ Allerdings räumte auch Oblinger ein, dass der Ausblick unter den Erwartungen liege. Der Ansatz sei möglicherweise konservativ und stelle nur eine kleine Enttäuschung dar. Citi-Analyst Simon Weeden verwies darauf, dass nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland die Geschäfte gut liefen. Der Bonner Konzern hatte auf ein Aktienpaket von zwölf Prozent am britischen Rivalen BT 2,2 Milliarden Euro abgeschrieben. Dadurch war der Überschuss 2016 um 18 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro eingebrochen.

Für den Dax dürfte es allerdings trotz der anfänglichen Vorsicht der Anleger nicht allzu weit nach unten gehen, denn die Vorgaben sind gut. An der Wall Street hatten die Börsen am Mittwoch ihren Rekordkurs fortgesetzt. Alle drei großen Indizes hatten so hoch wie noch nie geschlossen. Dabei war der Dow Jones-Index erstmals über 21.000 Punkte gestiegen. Neben den von US-Präsident Donald Trump ausgelösten Spekulationen auf einen Konjunkturboom in den USA hatten Zinssignale den Anlegern Kauflaune gemacht.

Auch die Börsen in Asien ließen sich von der positiven Wall-Street-Stimmung anstecken: In Japan ging der Nikkei der 225 führenden Werte mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 19.565 Punkten aus dem Handel, nachdem er zwischenzeitlich den höchsten Stand seit 14 Monaten erreichte. Auch an anderen Handelsplätzen zogen die Kurse an. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gewann 0,5 Prozent. „Die Stärke der US-Wirtschaft erlaubt es der Fed, die Zinsen zu erhöhen“, sagte ein Händler. Das wurde an den Börsen als positiv gewertet.

Auf europäischer Ebene macht der Londoner Index FTSE 100 – genannt „Footsie“ – von sich reden. Dieser markierte 7394 Punkten zur Eröffnung eine neue Bestmarke.