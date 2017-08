 Börse Frankfurt : Dax-Anleger wieder in Kauflaune

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie wieder schwindende Furcht vor einem Krieg in Fernost und ermutigende europäische Konjunkturdaten haben Anleger am Mittwoch in Kauflaune versetzt. Kursverluste des Euro halfen Dax und EuroStoxx50 zusätzlich, weil dadurch Waren hiesiger Firmen auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähiger werden. Die beiden Aktienindizes gewannen jeweils 0,9 Prozent auf 12.287 und 3493 Punkte.

Der Streit zwischen den USA und Nordkorea sei zwar noch nicht beigelegt, sagte Analyst David Madden vom Online-Broker CMC Markets. „Aber da offenbar auf Diplomatie als auf militärische Aktionen gesetzt wird, riskieren Anleger wieder mehr und kaufen Aktien.“ US-Präsident Donald Trump hatte Nordkorea vergangene Woche für den Fall weiterer Provokationen „Feuer und Zorn“ angedroht. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un konterte mit Plänen für einen Angriff auf eine US-Militärbasis im Pazifik.

Unabhängig davon wuchs die europäische Wirtschaft im zweiten Quartal zum Vorjahr überraschend stark um 2,2 Prozent. Dies könnte die Europäische Zentralbank (EZB) dazu bewegen, bald eine Straffung der Geldpolitik zu signalisieren, sagte Emmanuel Lumineau, Chef des Anlageberaters BrickVest. Einem Insider zufolge wird EZB-Präsident Mario Draghi das anstehende Notenbanker-Treffen kommende Woche aber nicht dafür nutzen. Er wolle der Diskussion in seinem Haus nicht vorgreifen. Der Euro ging darauf in die Knie und verbilligte sich auf 1,1703 Dollar.

Das Pfund Sterling verteuerte sich dagegen dank starker Konjunkturdaten binnen Minuten um rund einen halben US-Cent auf bis zu 1,2903 Dollar. Zwar fiel die Arbeitslosenquote auf den niedrigsten Stand seit 42 Jahren und die Löhne legten überraschend stark um 2,1 Prozent zu. Da die Inflation allerdings noch höher liege, hätten Arbeitnehmer real weniger Geld in der Tasche, erklärte Analyst Neil Wilson vom Brokerhaus ETX Capital. Daher werde die Bank von England die Zinsen auf absehbare Zeit nicht anheben. Das Pfund konnte seine anfänglichen Gewinne jedoch nicht halten und kostete am frühen Nachmittag mit 1,2861 Dollar wieder ungefähr so viel wie kurz vor Bekanntgabe der Konjunkturdaten.

Am Rohstoffmarkt kletterte der Preis für Zink um 2,6 Prozent auf ein Zehn-Jahres-Hoch von 3037 Dollar je Tonne. Das zur Stahl-Herstellung benötigte Metall profitiere von der starken Baukonjunktur im weltweit wichtigsten Abnehmerland China, sagte Analyst Daniel Hynes von der ANZ Bank. Andere Industriemetalle waren ebenfalls gefragt. So verteuerte sich Kupfer um 1,3 Prozent auf 6465 Dollar. Daraufhin gewannen die Papiere von Bergwerksbetreibern wie Anglo American, Antofagasta, BHP Billiton, Fresnillo, Glencore oder Rio Tinto in London bis zu 2,8 Prozent.

Für Gesprächsstoff sorgte erneut die Insolvenz von Air Berlin, deren Aktien um rund 25 Prozent auf ein Rekordtief von 0,38 Euro fielen. Unterdessen rangeln die Konkurrenten Lufthansa und EasyJet sowie der Touristik-Konzern Thomas Cook um die Reste der Fluggesellschaft. Deren Aktien gewannen bis zu 2,5 Prozent. Ryanair-Papiere stiegen zeitweise sogar auf ein Rekordhoch von 19,79 Euro. Die Iren haben Beschwerde gegen den staatlichen Überbrückungskredit für Air Berlin eingelegt.

Erwartungen, Draghi werde nächste Woche bei der Notenbank-Konferenz im amerikanischen Jackson Hole eine große geldpolitische Rede halten, seien falsch, sagten Insider zu Reuters. Dies drückte den Euro zeitweise um einen halben US-Cent auf rund 1,17 Dollar. Börsianer hatten spekuliert, der EZB-Chef könnte Hinweise auf einen weniger expansiven Kurs geben. Die Rally an den Aktienmärkten in den vergangenen Jahren ist vor allem auf die ultra-lockere Geldpolitik der Notenbanken zurückzuführen, die die Antwort auf die Finanzkrise war. „Ein etwas schwächerer Euro stützt natürlich die Exportwerte hier“, kommentierte ein Händler. So zählten VW und Continental im Dax mit Kursgewinnen von 1,5 und zwei Prozent zu den größten Gewinnern.

Die Anteilsscheine der Deutschen Post setzten ihre Rally um fast ein Prozent fort. Dass sie den vierten Gewinntag in Folge verbuchten, wurde am Markt mit einer optimistischen Analystenstimme begründet.

Am Abend nach Handelsschluss in Europa veröffentlicht zudem die US-Notenbank die Protokolle ihrer jüngsten Sitzung. Börsianer werden jedes Wort auf die Goldwaage legen, um daraus Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinserhöhungen abzuleiten.