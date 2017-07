 Börse Frankfurt: Dax auf Erholungskurs

FrankfurtNach der jüngsten Talfahrt am deutschen Aktienmarkt versucht sich der Dax an einer Stabilisierung. Der Euro, dessen Stärke einer der Auslöser für die Kursverluste im deutschen Leitindex war, zeigt sich indes weiter deutlich über 1,16 US-Dollar, gab zuletzt allerdings den Großteil seiner morgendlichen Gewinne wieder ab. Im Fokus dürften auch am Dienstag weiter die Autowerte wegen der jüngsten Kartellvorwürfe bleiben. Zudem kommt die Berichtssaison allmählich in Schwung. Am Vormittag wird zudem der Ifo-Geschäftsklimaindex veröffentlicht, der die konjunkturelle Stimmung in Deutschland widerspiegelt.

Wenige Minuten nach dem Börsenstart gewann der Dax 0,3 Prozent auf 12 241 Punkte. Der MDax, in dem mittelgroße Unternehmen vertreten sind, rückte um 0,5 Prozent auf 24 641 Punkte vor. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,4 Prozent auf 2267 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 stieg um 0,4 Prozent auf 3468 Punkte.

Erneut standen die Autowerte im Fokus. Daimler-Aktien holten etwas auf und stiegen um 0,7 Prozent, nachdem sie am Montag 2,7 Prozent schwächer geschlossen hatten. Laut einem Medienbericht kam Daimler mit seiner Selbstanzeige bei den Wettbewerbsbehörden wegen des mutmaßlichen Kartells in der Autoindustrie Volkswagen zuvor. VW-Papiere notierten dagegen knapp ein Prozent schwächer. BMW-Aktien eröffneten kaum verändert.





Die Vorgaben aus den USA sind gemischt: Die Anleger haben gestern an der Wall Street eher zurückgehalten. Der Technologiebörse Nasdaq reichten indes moderate Kursgewinne für erneute Rekorde. Zum Handelsschluss notierte der Dow Jones Industrial 0,3 Prozent tiefer bei 21 513 Punkten. Damit knüpfte der Leitindex an seine verhaltene Entwicklung vom Freitag an. Für den marktbreiten S&P-500-Index ging es am Montag um 0,1 Prozent auf 2469 Punkte nach unten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 hangelte sich hingegen erneut auf eine Rekordmarke und schloss 0,3 Prozent höher bei 5941 Zählern.

An der Börse in Tokio haben sich die Anleger am Dienstag bedeckt gehalten. Die ganze Aufmerksamkeit richte sich auf die Sitzung der US-Notenbank Fed sowie deren Zinsentscheid am Mittwoch. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index tendierte 0,1 Prozent tiefer bei 19.950 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index fiel um 0,25 Prozent auf 1617 Zähler. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans trat auf der Stelle.

Bevor zur Wochenmitte die US-Notenbank Fed mit ihren geldpolitischen Aussagen dem Eurokurs frische Impulse verleihen könnte, stehen am Nachmittag noch aus den USA Immobilienmarktdaten sowie das Verbrauchervertrauen auf der Agenda.

Aus Unternehmenssicht stehen unter anderem in den USA die Zahlen von McDonalds und GM auf dem Terminkalender. General Motors, der nach Umsatz größte Automobilhersteller der USA, dürfte ein schwaches Ergebnis vorlegen Dass die gesamten US-Autoabsätze gegenüber dem Vergleichszeitraum um 2,1 Prozent gefallen sind, kann durchaus als böses Omen für General Motors gedeutet werden.

Anleger von McDonald‘s dürften derzeit gute Laune haben: Die Aktie ist in diesem Jahr um mehr als 25 Prozent gestiegen. Das lag vor allem an den guten Ergebnissen im ersten Quartal und einigen euphorischen Analystenbewertungen. Spannung ist auch künftig programmiert, denn die Fast-Food-Kette baut um: Ab 2019 will McDonald‘s nur noch fünf Prozent aller Restaurants selbst betreiben, der Rest soll durch Franchisenehmer abgedeckt werden.