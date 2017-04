 Börse Frankfurt: Dax auf Kurssuche nach der Osterpause

FrankfurtKurz nach Handelsbeginn lag der Dax noch 0,42 Prozent im Plus. Für etwas Schwung sorgten die Kursgewinne der Wall Street vom Ostermontag sowie positive Konjunktursignale aus China. Die dortige Wirtschaft ist im ersten Quartal unerwartet deutlich gewachsen.

Dann drehte der deutsche Leitindex jedoch ins Minus und notierte 0,31 Prozent tiefer bei 12.071 Punkten. Gebremst wurde die Kauflaune der Anleger von politischen Unwägbarkeiten wie der Nordkorea-Krise und der französischen Präsidentschaftswahl am kommenden Wochenende. Vier Kandidaten liegen hier in Umfragen fast gleichauf.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen abbildet, stieg am Dienstag um 0,17 Prozent auf 24 314,01 Zähler. Der Technologie-Index TecDax gewann 0,12 Prozent auf 2025,08 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich kaum verändert.

Auch die türkische Volksabstimmung vom Ostersonntag war am Dienstag Thema an der Börse. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte die Abstimmung über die Einführung eines Präsidialsystems, das ihm künftig eine noch größere Machtfülle bringt, knapp gewonnen. Die Istanbuler Börse hatte daraufhin am Montag mit einem moderaten Kursgewinn von rund einem halben Prozent reagiert, während die türkische Lira deutlich an Wert gewonnen hatte.

Aus Branchensicht standen die Stahlwerte unter Druck. Sie litten unter fallenden Preisen für Industrie-Rohstoffe wie Eisenerz, die gemeinhin an die Stahlpreise gekoppelt sind. So gehörten die Papiere von Thyssenkrupp und Salzgitter mit Verlusten von jeweils rund 1,5 Prozent zu den schwächsten Aktien in Dax und MDax.

Unter den Einzelwerten standen VW-Vorzugsaktien im Fokus der Anleger und legten um 0,6 Prozent zu. Trotz rückläufiger Verkäufe in den ersten drei Monaten rechnet Volkswagen auf seinem wichtigsten Absatzmarkt China mit einem guten Jahr. Er sei „sehr zuversichtlich“, 2017 mindestens so schnell wie der Gesamtmarkt wachsen zu können, sagte VW-China-Chef Jochem Heizmann vor der Shanghaier Automesse. Der Autobauer macht nach eigenen Angaben außerdem Fortschritte bei der Umsetzung seiner Einigung mit den US-Behörden bei Zwei-Liter-Dieselfahrzeugen und rechnet mit anziehenden Verkäufen in China. Zudem profitierte die Aktie Händlern zufolge von einer Kaufempfehlung von Experten der US-Bank Jefferies.

Anleger warteten mit Spannung auf die Quartalsbilanzen großer US-Firmen wie Goldman Sachs, Bank of America und Johnson & Johnson. In den USA werden zudem aktuelle Zahlen zu der Industrieproduktion und den Baubeginnen veröffentlicht.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Gewinne ausgebaut. Der Dow Jones, der Nasdaq und der S&P500 stiegen je um 0,9 Prozent. In Tokio zog der Nikkei-Index am Dienstag um 0,3 Prozent auf 18.414 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,1 Prozent auf 3219 Punkte. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex 0,4 Prozent tiefer bei 12.109,00 Punkten geschlossen.