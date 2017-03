FrankfurtDer Dax findet am Mittwoch keine Richtung. Zwar gelang dem deutschen Aktienindex nach einem eher verhaltenen Start am Mittwochmorgen überraschend der Sprung über die Marke von 12.000 Punkten, am späten Vormittag notiert der Index sogar bei 12.012 Punkten. Am Mittwochmittag sank das Börsenbarometer jedoch deutlich: Innerhalb kurzer Zeit nahm der Dax um rund 70 Punkte ab auf die Marke von 11.939 Punkten. Am Nachmittag erholte sich der Kurs wieder und kratzte mit 11.995 Punkten an den psychologisch wichtigen 12.000 Punkten. Am Vortag hatte der Dax bei geringen Umsätzen mit 11.966 Punkten kaum verändert geschlossen.

Viele Anleger reagierten am Mittwoch unruhig und suchten nach Orientierung. Am Donnerstag werden die neuen geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) wieder in den Fokus rücken.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax sank zuletzt um 0,21 Prozent auf 23 223,98 Punkte. Für den Technologie-Index TecDax ging es um 0,23 Prozent nach oben auf 1946,39 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte 0,10 Prozent höher.

Am Morgen hatte vor allem die Bilanz von Adidas die Anleger begeistert. Für den Sportartikelherstelle war 2016 ein Rekordjahr: Erstmals wurde die Milliardengrenze beim Gewinn geknackt. Operativ verdienten die Herzogenauracher 1,5 Milliarden Euro und damit 40 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die Aktionäre sollen eine Dividende von zwei Euro je Aktie erhalten nach 1,60 Euro im Vorjahr. Beim Umsatz hat Adidas die Erwartungen der Analysten getroffen, bei den Gewinnziffern sogar etwas überboten. Anleger reagieren begeistert: Der Kurs der Aktie springt kurz nach Börsenstart um sieben Prozent in die Höhe. Damit setzt sich das Unternehmen mit weitem Abstand an die Spitze der Dax-Gewinner.

Auch die Deutsche Post meldet ein Rekordjahr: Das boomende Expressgeschäft und eine Paketflut hatten dem Bonner Konzern 2016 Höchstmarken beim Ertrag beschert. Der operative Gewinn (Ebit) kletterte von 2,4 auf 3,5 Milliarden Euro. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 2,6 Milliarden Euro nach 1,5 Milliarden im Vorjahr. Die Bonner wollen für 2016 die Dividende von 85 Cents auf 1,05 Euro je Aktie erhöhen. Analysten hatten mit einem Euro gerechnet. Im laufenden Jahr soll der operative Gewinn auf 3,75 Milliarden Euro gesteigert werden. Anleger überzeugt das offenbar nicht: Die Aktie verliert am frühen Mittwochmorgen mehr als zwei Prozent und führt damit die Riege der Dax-Verlierer an.

Auch auf die Zahlen von Beiersdorf reagieren Anleger enttäuscht: Im frühen Handel verliert die Aktie knapp zwei Prozent, stabilisiert sich dann leicht, gehört aber weiter zur Gruppe der Dax-Verlierer. Während Konkurrent Henkel seine Anteilseigner mit einer deutlich höheren Ausschüttung erfreut, zahlen die Hamburger seit 2009 die gleiche Dividende. Analysten hatten im Schnitt mit einer leicht höheren Ausschüttung von 71 Cent je Aktie gerechnet, wobei die höchsten Schätzungen bei 75 Cent lagen. Der Betriebsgewinn des Dax-Konzerns kletterte um sechs Prozent auf etwas mehr als eine Milliarde Euro.

Überraschend positiv schlägt sich am Mittwoch die Deutsche Bank. Deren Aktie hatte noch am Dienstag ihre Talfahrt – wenn auch gebremst – fortgesetzt. Am Mittwoch geht es für die Aktie des größten deutschen Geldhauses wieder in die andere Richtung: Die Papiere legen um mehr als zwei Prozent zu und setzen sich damit an Platz zwei der Dax-Gewinner. Allerdings ist der Umsatz geringer als an den beiden Vortagen, als die Deutsche-Bank-Aktie insgesamt 9,5 Prozent verloren hatte.

Für die Aktie des MDax-Wertes Deutsche Pfandbriefbank (pbb) ging es bereits am Dienstag nach oben. Nach Vorlage der Bilanz für 2016 springt der Kurs am Mittwoch um mehr als sechs Prozent in die Höhe. Dank der Einigung im Streit über die österreichische Krisenbank Heta fuhr das Institut den höchsten Gewinn seit ihrem Neustart nach der Finanzkrise ein. Das Vorsteuerergebnis schoss um 54 Prozent auf 301 Millionen Euro in die Höhe, teilte das Nachfolgeinstitut der kollabierten Immobilienbank Hypo Real Estate mit. Die Dividende soll auf 1,05 Euro deutlich erhöht werden. Operativ ging das Ergebnis jedoch wie prognostiziert von 195 Millionen Euro im Jahr 2015 auf 170 Millionen Euro zurück.

Auch beim Autozulieferer Schaeffler – ebenfalls im Index der mittelgroßen deutschen Unternehmen MDax notiert – können sich die Aktionäre über eine um 15 auf 50 Cent erhöhte Dividende freuen. Operativ kam der Konzern allerdings kaum voran: Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Sondereffekten (Ebit) verbesserte sich nur leicht auf von 1,70 Milliarden Euro. Für das laufende Jahr macht Schaeffler leichte Abstriche an den Zielen. Zunächst griffen Anleger zu: Der Kurs legte kurz nach Börsenstart um ein Prozent zu, drehte im Laufe des Vormittags aber ins Minus.

Positiv fallen die Zahlen zur deutschen Produktion im produzierenden Gewerbe aus: Sie lagen nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Januar 2017 um 2,8 Prozent über denen des Vormonats.

An der Wall Street hatten sich die großen Indizes nach Handelsschluss in Europa am Dienstag kaum mehr bewegt: Der Dow-Jones-Index war mit einem Minus von 0,1 Prozent aus dem Handel gegangen. Der S&P500-Index und der Nasdaq-Composite verloren je 0,3 Prozent.

In Fernost gaben die Börsen am Mittwoch nach: Der Nikkei-Index verlor 0,5 Prozent, die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent niedriger.