FrankfurtLeitindex auf Richtungssuche: Kurz nach Handelsbeginn fiel der Dax am Donnerstag um 0,33 Prozent auf 11.976 Zähler – den tiefsten Stand seit drei Wochen. Im Anschluss erholte er sich wieder und notierte am Vormittag bei 12.012 Punkten praktisch unverändert. „Vor den Wahlen in Frankreich am Sonntag möchten die Anleger keine großen Risiken eingehen. Deshalb ist eine Fortsetzung der Konsolidierung rund um die 12 000-Punkte-Marke wahrscheinlich“, erklärte Marktanalyst Milan Cutkovic.

„Die Investoren scheuen klare Positionierungen“, kommentierten die Postbank-Strategen. Die Sorgen über die angespannte globale politische Lage drückten auf die Stimmung. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen abbildet, sank am Donnerstag um 0,28 Prozent auf 23 926,17 Zähler. Der Technologie-Index TecDax verlor 0,28 Prozent auf 2008,47 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,13 Prozent abwärts.

Zu den größten Dax-Verlierern zählten zu Handelsbeginn mit einem Minus von rund einem Prozent die Aktien von Deutsche Bank und Heidelbergcement. Nach dem Aus in der Champions League rutschten die Aktien des Fußballvereins BVB ans SDax-Ende. Sie gaben 1,5 Prozent auf 5,45 Euro ab. Die Dortmunder unterlagen dem AS Monaco im Rückspiel 1:3.

Neben den Firmenbilanzen richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf das Konjunkturbarometer der Federal Reserve Bank von Philadelphia (Philly Fed). Außerdem stehen die US-Frühindikatoren auf dem Terminplan. Aus der Euro-Zone wird der Index des Verbrauchervertrauens veröffentlicht.

Die US-Börsen schlossen am Mittwoch uneinheitlich. Der Dow-Jones-Index gab 0,6 Prozent auf 20.404 Punkte nach, der breiter gefasste S&P 500 0,2 Prozent auf 2338 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq erhöhte sich dagegen um 0,2 Prozent auf 5863 Punkte.

Starke Handelsdaten verhalfen der Börse in Japan am Donnerstag zu Gewinnen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index legte um 0,3 Prozent auf 18.489 Punkte zu.