 Börse Frankfurt: Dax baut seine Gewinne aus

FrankfurtDer Dax hat nach seinem trüben Wochenstart am Dienstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Die Krise um Nordkorea rückte in den Hintergrund. Im Handelsverlauf baute der deutsche Leitindex seine Gewinne aus und stand am Mittag 0,77 Prozent im Plus bei 12 195,17 Punkten. Am Vortag hatte der Leitindex 0,3 Prozent verloren.

Die Spannungen wegen des neuerlichen nordkoreanischen Atombomben-Tests hätten nachgelassen, schrieb Analyst David Madden vom Broker CMC Markets UK. Dazu stützten gute Stimmungsdaten aus dem chinesischen Dienstleistungssektor die Kurse. In der Eurozone stagnierten die jüngsten Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungssektor indes – allerdings auf einem hohen Niveau. Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba weist allerdings darauf hin, dass weiterhin mit anhaltenden Spannungen gerechnet werden müsse. Die „Anti-Krisenwährung“ Gold war nach wie vor gefragt.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg um 0,3 Prozent auf 24.775 Punkte und der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,6 Prozent auf 2312 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,3 Prozent auf 3441 Punkte hoch.

Zwar habe der Schreck über den jüngsten Atomtest Nordkoreas nicht allzu lange angehalten, schrieb Analyst Christian Henke vom Broker IG mit Blick auf das nur moderate Vortagsminus. „Dennoch könnte die Krise auf der koreanischen Halbinsel noch eine Weile die Börsianer beschäftigen. Aber auch die andauernde Euro-Stärke dürfte an den europäischen Finanzmärkten ein Thema bleiben.“ Am Dienstag sorgte ein schwächerer Euro allerdings für Rückenwind auf den Aktienmärkten: Die Gemeinschaftswährung gab um 0,2 Prozent auf 1,1866 Dollar nach. Eine schwächere Gemeinschaftswährung macht Waren aus der Euro-Zone im Welthandel günstiger, dadurch erhöht sich die Wettbewerbsfähigkeit der auf Export orientierten Unternehmen wie etwa aus der Autobranche.

So sparen die Deutschen Geldvermögen Das Geldvermögen der deutschen Bürger beträgt insgesamt 5,6 Billionen Euro. Auf verschiedene Anlageklassen ist es wie folgt verteilt: Stand Dezember 2016 Quelle: Bundesverband deutscher Banken, Bundesbank

Versicherungen und Pensionskassen 2,15 Billionen Euro

Spar-, Sicht- und Termineinlagen 2 Billionen Euro

Investmentfonds 518 Milliarden Euro

Aktien 373 Millionen Euro

Bargeld 166 Milliarden Euro

Schuldverschreibungen 127 Milliarden Euro

Sonstige Sparanlagen 218 Milliarden Euro

Händler führten die Euro-Schwäche auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag zurück. Experten rechnen damit, dass die Währungshüter eine Entscheidung über ihr umstrittenes Anleihekaufprogramm vertagen werden. Die Wirtschaft in der Euro-Zone brummt zwar, dennoch liegt die Inflation noch weit unter dem angepeilten Wert der Zentralbank. EZB-Chef Mario Draghi sieht die EZB daher mit ihrem ultra-expansiven Kurs noch nicht am Ziel.