 Börse Frankfurt: Dax beendet vorerst seine Rekordjagd

FrankfurtDie Unsicherheit vor dem bald anstehenden Treffen des US-Präsidenten Donald Trump mit dem chinesischen Staatsoberhaupt Xi Jinping hat den europäischen Aktienmärkten am Dienstag den Wind aus den Segeln genommen. „Trump hat in der vergangenen Woche schon angekündigt, dass das Treffen schwierig werden wird“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Der US-Präsident werfe China vor, seine Währung künstlich niedrig zu halten, um die eigene Exportwirtschaft zu stärken. „Ob sich Trump beim Treffen diplomatischer zeigen wird, ist ungewiss.“ Dax und Euro Stoxx 50 pendelten am Vormittag bei 12.240 und 3472 Punkten und waren damit kaum verändert zum Montagabend.

Am Montag hatte sich der Dax bis auf 15 Zähler an das zwei Jahre alte Rekordhoch von 12.390 Zählern herangerobbt. Dass der Leitindex dann den Rückzug antrat, führten Händler auch auf die Wall Street zurück. Dort überwog die Skepsis - eben auch mit Blick auf die anstehende Zusammenkunft Trumps mit Chinas Staatsoberhaupt. Viele fürchten, dass vor allem die handelspolitischen Vorstellungen des US-Präsidenten das bilaterale Verhältnis der beiden weltgrößten Volkswirtschaften belasten.

„Es gibt heute Morgen ein Übermaß an Angst“, erklärt Analyst Kit Juckes von der Société Générale. Neben dem amerikanisch-chinesischen Gipfel laste auch der Anschlag von St. Petersburg auf der Stimmung - und dann seien da auch noch die französischen Präsidentschaftswahlen. Nach jüngsten Umfragen sieht es bei der ersten Runde in weniger als drei Wochen nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Chefin des rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, und dem unabhängige Kandidaten Emmanuel Macron aus. Die zweite entscheidende Runde findet am 7. Mai statt. Für den Dienstagabend ist eine TV-Debatte mit allen elf Präsidentschaftskandidaten geplant.

Die Unsicherheit trieb viele Anleger in den sicheren Goldhafen: Die Feinunze verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 1260,09 Dollar. Dazu trugen auch die Probleme Südafrikas bei. Der Rand wertete den siebten Handelstag in Folge ab, nachdem die Ratingagentur S&P die Kreditwürdigkeit des Landes auf Ramschniveau gesenkt hatte.

Unter Druck gerieten erneut die Finanztitel, allen voran die Aktien der Deutschen Bank, die im Dax zeitweise gut drei Prozent einbüßten. Auch Commerzbank verloren zwei Prozent. In Madrid ging es mit den Aktien von Banco Popular nach dem Führungswechsel weiter bergab: Nach dem gut zehnprozentigen Absturz am Montag fielen die Titel um weitere drei Prozent.

Besonders hart gingen die Anleger allerdings mit Südzucker ins Gericht: Nach einer Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs stürzten die Aktien um 10,7 Prozent auf 20,73 Euro ab. Damit sind die Gewinne der vergangenen vier Monate wieder zerronnen. Das US-Institut hatte die Verkaufsempfehlung damit begründet, dass der Zuckerpreis fallen werde.

Einige Marktbeobachter rechnen trotzdem damit, dass bald ein neuer Dax-Rekordstand erreicht wird. „Ganz plötzlich sind europäische Aktien zu einem ganz heißen Markt geworden“, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. „Weltweite Fonds verkaufen US-Aktien, um das frei gewordene Kapital in relativ günstig bewertete europäische Titel zu stecken, da sich die politische Lage aufhellt und das Gewinnwachstum stimmt.“

Auch das Blackrock Investment Institute bewertet in einem am Montag veröffentlichten Ausblick auf das zweite Quartal 2017 die politischen Risiken in den USA deutlich höher als in Europa. Einige US-Aktien, die in der Hoffnung auf eine Steuerreform zugelegt hatten, seien schon wieder zurückgefallen. Auch Stanzl meinte, Anleger seien von den bisherigen Ergebnissen der Regierung von US-Präsident Donald Trump enttäuscht und suchten bei ihren Investments nach Alternativen in Europa.

Das Handelsblatt-Dax-Sentiment, eine wöchentliche Umfrage unter mehr als 2400 Anlegern, signalisiert ebenfalls steigende Kurse. „Aus Sicht der Sentimentanalyse spricht nichts gegen ein neues Dax-Allzeithoch“, meinte Börsenexperte Stephan Heibel zusammen. Die Stimmung sei zwar sehr gut, das gilt eher als ein Kontraindikator. Aber dank großer Zukunftsskepsis gebe es noch ausreichend trockenes Pulver am Wegesrand, das den Dax weiter anfeuern kann. „Eine Rally endet in der Regel nicht durch überbordenden Pessimismus, sondern eher durch Euphorie, die auch eine ungewisse Zukunft in rosarote Farben taucht“, erläutert er.

Impulse könnten wieder aus den USA kommen: In Washington will US-Präsident Donald Trump am Dienstag mit 50 Konzernmanagern über Vorschläge zur Verbesserung des Geschäftsklimas und der Infrastruktur sprechen. Für Dienstag standen an US-Daten ansonsten nur die Handelsbilanz und der Auftragseingang - beides für Februar - auf den Terminkalendern.