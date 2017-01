 Börse Frankfurt: Dax behält 11.900 Punkte im Blick

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Spekulationen auf einen weltweiten Wirtschaftsboom halten die deutschen Aktien auf hohem Niveau. Der Dax kletterte am Donnerstag im Handelsverlauf auf den höchsten Stand seit 20 Monaten und beendete die Sitzung 0,4 Prozent im Plus mit 11.848 Punkten.

Vorbörslich notierte das Börsenbarometer am Freitag nur leicht unter diesem Niveau. Gestützt wurden die Kurse durch den US-Leitindex Dow Jones, der am Donnerstag die Marke von 20.000 Punkten verteidigte. Dazu trugen gute Zahlen von Unternehmen bei.

Das US-Börsenbarometer schloss 0,2 Prozent höher auf 20.100 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 trat bei 2296 Zählern auf der Stelle. Der Index der Technologiebörse Nasdaq ging bei 5655 Punkten unverändert aus dem Handel.

Zu den Gewinnern gehörten die Papiere des US-Chemiekonzerns Dow Chemical, die um zwei Prozent zulegten. Dessen Geschäfte laufen vor der geplanten Mega-Fusion mit dem heimischen Rivalen DuPont rund: Der Umsatz stieg im abgelaufenen Quartal überraschend kräftig um 14 Prozent auf 13,02 Milliarden Dollar.

Die EU-Finanzminister beraten an diesem Freitag (10.00 Uhr) in Brüssel über wirtschaftliche Ungleichgewichte in Europa. Bei dem Treffen wollen die 28 EU-Minister unter anderem die jüngsten Vorschläge der EU-Kommission für eine expansivere Haushaltspolitik diskutieren.

Die Zukunft der Traditionssparte Stahl dürfte im Mittelpunkt bei der Hauptversammlung des Thyssenkrupp-Konzerns an diesem Freitag (10.00 Uhr) in Bochum stehen. Vorstandschef Heinrich Hiesinger hatte Ende vergangenen Jahres angekündigt, noch in diesem Frühjahr ein Sparprogramm für die Sparte vorlegen zu wollen.