 Börse Frankfurt: Dax bewegt sich knapp über 12.000er Marke

Händler sind skeptisch Der Dax bewegt sich seitwärts – die Frage ist, ob das im Laufe des Tages noch so bleibt. (Foto: dpa)

FrankfurtDer Leitindex am Freitag eröffnete im Minus und lag bei Börsenstart bei 11.998 Zählern. Die Börsianer behielten also Recht, dass die Börse nach der Wochenrallye im Minus starten wird.

Zuletzt pendelte er wieder über der 12.000er Marke bei 12.003 Zählern und lag so 0,47 Prozent im Minus. Damit beträgt das bisherige Wochenplus aktuell nur noch gut 1,5 Prozent. Am Donnerstag verlor der Leitindex 0,1 Prozent auf 12.059,57 Zähler, nachdem er im Tagesverlauf noch auf den höchsten Stand seit zwei Jahren geklettert war.

Auch der MDax liegt am Morgen mit 0,28 Prozent im Minus. Der SDax legt bei Börsenstart um einen Hauch 0,02 Prozent zum Vortag zu, schnell rutschte er aber wieder ins Minus und lag bei moderaten minus 0,69 Prozent.

In den Fokus der Anleger rückt immer mehr die Geldpolitik in den USA. Viele Experten erwarten, dass die Währungshüter dort im März die Zinsen erhöhen. Dies wäre langfristig schlecht für Aktienmärkte, da die Kursrally der vergangenen Jahre vor allem auf die extrem niedrigen Zinsen zurück geht, die Aktien gegenüber Anleihen attraktiver machten. Mit Spannung warten Anleger daher auf eine Rede von Notenbankchefin Janet Yellen im Laufe des Tages.

Gewinner unter den Aktien ist bei Börsenstart E.ON mit einem Plus von 0,66 Prozent gefolgt von SAP mit 0,18 Prozent. Die Liste der Verlierer im deutschen Leitindex führt am Morgen Linde mit minus 1,91 Prozent an. Auch die Deutsche Börse verliert momentan und lag zuletzt mit 1,07 Prozent im Minus.

Die Berichtssaison der Unternehmen ging heute in eine neue Runde. So hätten die vorläufigen Jahreszahlen des Mobilfunkdienstleisters Freenet die Erwartungen übertroffen, sagte ein Händler. Der Barmittelzufluss und der durchschnittliche monatliche Umsatz wären überraschend gewesen. Die Aktien zogen an der TecDax-Spitze um 2,18 Prozent auf 29,10 Euro an und notieren damit wieder auf dem Niveau von Anfang 2016.

Auch der Lübecker 3D-Drucker-Hersteller SLM Solutions übertraf die im Dezember gekappte Umsatzprognose für 2016 leicht. Die Aktien stiegen um knapp ein Prozent.

Die Aktien von Klöckner & Co im SDax fielen dagegen um mehr als 2 Prozent. Die US-Bank Goldman Sachs hatte die Kaufempfehlung für die Papiere des Stahlhändlers gestrichen. Die Aufwärtsdynamik der Stahlpreise lasse nach, sagte Analyst Eugene King.