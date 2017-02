 Börse Frankfurt: Dax bewegt sich seitwärts, Nordex bricht ein

Frankfurter Börse Kann der Dax heute wieder über 12.000 Punkte klettern? (Foto: dpa)

FrankfurtDer deutsche Leitindex steht am Freitagmorgen bei 11.902 Punkten, fällt also zum Jahreshoch von 12.015 Punkten um 0,37 Prozent. Auch MDax und SDax beginnen mit einem leichten Minus: der MDax sinkt um 0,4 Prozent, der SDax sogar um 0,7 Prozent.

Auch der TecDax bleibt im Minus, sinkt um 0,27 Prozent vom Vortag. Unter anderem wegen der Umsatzwarnung von Nordex. Anleger sind am Freitag in Scharen aus der Aktie

des Windturbinenherstellers geflohen. Die Papiere brachen bei hohen Umsätzen und mit mehreren Handelsunterbrechungen um mehr als fünfzehn Prozent auf 14,05 Euro ein. Damit stürzten die TecDax-Titel auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2014 und büßten binnen zwei Handelstagen so viel wie noch nie ein: fast 30 Prozent ihres Wertes. Innerhalb der ersten 45 Handelsminuten wechselten bereits etwa vier Mal so viele Nordex-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag. Der TecDax fällt jetzt um 0,45 Prozent.

Der Gewinner des Freitagmorgens ist bisher die Deutsche Börse mit einem dicken Plus von 0,98 Prozent, gefolgt von der Telekom-Aktie mit 0,82 Prozent im Plus. BASF dagegen startet mit einem dicken Minus und führt mit -2,9 Prozent zum Vortag die Liste der Verlierer an, gefolgt von ProsiebenSat.1 mit einem Minus von 2,04 Prozent.

"Nächste Woche werden es drei Wochen sein, seit US-Präsident Donald Trump seine 'phänomenale' Erklärung zur Steuerpolitik angekündigt hat und die Anleger werden langsam unruhig", sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Wenn Trump bei seinem Auftritt vor dem US-Kongress am Dienstag keine Details nenne, müsse mit größeren Rücksetzern gerechnet werden.

Die US-Börsen haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung gefunden. Aussagen von US-Finanzminister Steven Mnuchin machten Anleger nervös. Dieser kündigte zwar eine Steuerreform noch vor der Sommerpause des US-Kongresses im August an, Details ließ er in einem Interview mit dem TV-Sender CNBC aber aus. Zudem rätselten Anleger weiter über den Zeitpunkt der nächsten US-Zinserhöhung.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,2 Prozent höher auf 20.810 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 trat bei 2363 Zählern auf der Stelle. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich dagegen um 0,4 Prozent auf 5835 Punkte.

Der deutsche Leitindex Dax hatte am Vortag die 12.000er Marke überwunden, zum ersten Mal seit fast zwei Jahren. Die Börse schloss allerdings mit einem moderaten Minus von 0,4 Prozent, also bei 11.947 Punkten. Heute sind für Anleger vor allem drei Unternehmen wichtig.

Welche politischen Stolperfallen Anlegern 2017 drohen Aktien Von Reuters befragte Analysten sehen den Dax im Schnitt bis Ende 2017 bei rund 11.470 Punkten. Das wäre in etwa auf dem Niveau vom Jahresende 2016 "Die Dividendenrendite ist im Vergleich zu den Anleihe-Renditen weiterhin so hoch wie seit Jahrzehnten nicht. Das Gewinnwachstum der Unternehmen ist in Ordnung", sagt Lars Thörs, Aktien-Chef der Fondsgesellschaft Danske Capital. Gertrud Traud, Chef-Volkswirtin der Helaba, verweist auf einen weiteren Aspekt: „Angesichts weiterhin extrem günstiger Finanzierungsbedingungen dürften Unternehmen auf das bislang nur verhalten eingesetzte Instrument der Aktienrückkaufe zurückgreifen.“ Über weite Strecken kam der Dax 2016 kaum vom Fleck. Das Plus von knapp sieben Prozent seit Jahresbeginn geht zum größten Teil auf die Kursentwicklung im Dezember. Anfang des Monats übersprang der Dax die 11.000er Marke. Als großen Risikofaktor für die Aktienmärkte sehen Börsianer die Wahlen in Deutschland, Frankreich den Niederlanden und möglicherweise auch in Italien. „Die Welle der populistischen Ergebnisse ist für Europa 2017 eine große Bedrohung“, sagt Craig Erlam, Marktanalyst des Brokerhauses Oanda. Ein zunehmender Nationalismus könnte der Anfang vom Ende der Euro-Zone sein.

Anleihen An den Rentenmärkten werde es 2017 kaum etwas zu verdienen geben, ist sich Lars Edler, Co-Chefanleger des Bankhauses Sal. Oppenheim sicher. „Bei zehnjährigen Bundesanleihen gehen wir von einer negativen Gesamtrendite von etwa einem Prozent aus.“ Wenig besser dürfte es Anlegern mit US-Staatsanleihen ergehen: Hier sei eine Nullrendite zu erwarten. Die Ökonomen der Rabobank geben sich ähnlich skeptisch: „Wir sind nicht davon überzeugt, dass Donald Trumps Politik der Wirtschaft nachhaltigen Schub verleiht.“ Mögliche politische Spannungen könnten zudem die Attraktivität deutscher und US-Bonds als relativ sichere Anlagen erhöhen und damit die Renditen drücken. Wegen der politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen liegt die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen derzeit mit rund 0,3 Prozent etwa halb so hoch wie zu Jahresbeginn. Ihre US-Pendants rentieren mit knapp 2,3 Prozent zwar höher als Anfang 2016. Jenseits des Atlantik erwarten Börsianer aber auch eine Serie von Zinserhöhungen durch die Notenbank Fed. Staatsanleihen sind seit Jahren für Investoren ein schlechtes Geschäft, da die großen Notenbanken diese Papiere in großem Stil aufkaufen. Damit sollen die Finanzierungskosten für Staaten niedrig gehalten und die Konjunktur angekurbelt werden.

Devisen Wegen der unterschiedlichen Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantik ist der Euro den Analysten der Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank zufolge 2017 auf dem Weg zur Parität. Aktuell notiert die Gemeinschaftswährung bei Kursen um die 1,04 Dollar - rund vier US-Cent weniger als Anfang Januar. Die Experten der Rabobank sagen dagegen ein Ende des Dollar -Höhenfluges voraus. Der konjunktur- und damit inflations- und zinstreibende Effekt höherer Infrastruktur-Investitionen in den USA werde voraussichtlich durch eine restriktivere Handelspolitik zunichte gemacht. Die Talfahrt des chinesischen Yuan wird dem Commerzbank-Analysten Peter Kinsella zufolge weitergehen. „Der Yuan gilt zwar als künstlich billig, doch ist er die mit Abstand teuerste Schwellenländer-Währung.“ Um Börsenturbulenzen zu vermeiden, werde China seine Valuta aber nur behutsam abwerten. Kinsella sieht den Dollar Ende kommenden Jahres bei 7,15 Yuan. In den vergangenen Monaten kletterte er um rund sechs Prozent auf etwa 6,90 Yuan. Anfang 2016 hatte eine rasche Abwertung der chinesischen Währung ein weltweites Börsenbeben ausgelöst.

Erdöl Im Januar treten die niedrigeren Förderquoten für die Opec-Staaten in Kraft. Viel hängt davon ab, ob sich die Mitglieder des Export-Kartells sowie Russland an die Vereinbarung halten. Viele Analysten rechnen für das erste Halbjahr mit Preisen um 55 Dollar je Fass (159 Liter). Danach werden die Preise der US-Bank Goldman Sachs zufolge aber fallen. Denn geringere Exporte der Opec und Russlands ließen Raum für Konkurrenten wie die US-Schieferölindustrie. Dank der geplanten Kürzung der Fördermengen durch die großen Exportländer verteuerte sich die Ölsorte Brent aus der Nordsee binnen Jahresfrist um etwa die Hälfte auf 56 Dollar je Barrel (159 Liter).

Andere Rohstoffe Auf Kursverluste müssten sich Anleger an den Metallbörsen einstellen, sagt Commerzbank-Analyst Eugen Weinberg. Zwar steige durch die geplanten Infrastruktur-Investitionen in den USA und China die Nachfrage, gleichzeitig wachse aber auch das Angebot. Außerdem sei die Rally nach der US-Präsidentschaftswahl überzogen gewesen. Weinberg sieht den Kupfer -Preis bis Ende 2017 bei rund 5600 Dollar je Tonne. Seit September ist der Preis für das wichtige Industriemetall um ein Fünftel auf rund 5538 Dollar gestiegen. Die Nachfrage nach der „Anti-Krisen-Währung“ Gold wird Analysten zufolge wegen der politischen Unwägbarkeiten anhalten. Die Experten der Commerzbank rechnen damit, dass der Preis für eine Feinunze Gold bis Ende 2017 auf rund 1300 Dollar von derzeit etwa 1150 steigt. 2016 verteuerte sich das Edelmetall um rund zehn Prozent.

Der Aufsichtsrat von Volkswagen berät unter anderem über eine Reform des umstrittenen Vergütungssystems. Demnach soll künftig der Chef des Vorstands höchstens zehn Millionen Euro Gehalt pro Jahr bekommen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Konzern erfahren hat.

Nach dem tödlichen Explosionsunglück im Oktober am Stammsitz Ludwigshafen hielt der Chemiekonzern BASF an seiner Prognose für das Geschäftsjahr 2016 fest. Heute legt das Unternehmen seine Zahlen für das vergangene Jahr vor.

Auch der Krankenhauskonzern Rhön-Klinikum gibt heute sein vorläufiges Vorjahresergebnis bekannt. Obwohl das dritte Quartal schwächer war, als angenommen, bestätigt der Konzern aus dem unterfränkischen Bad Neustadt seine Jahresprognose: Das Unternehmen rechnete mit einem Umsatz zwischen 1,17 und 1,2 Milliarden Euro.