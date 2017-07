 Börse Frankfurt: Dax bleibt auf Erholungskurs

FrankfurtNach der jüngsten Talfahrt am deutschen Aktienmarkt versucht sich der Dax aktuell an einer Stabilisierung. Unterstützt wurde er am Dienstagmorgen dabei von einem überraschend starken Ifo-Geschäftsklimaindex. Statt im Juli leicht zu schwächeln, zeigte sich die konjunkturelle Stimmung in Deutschland weiterhin stark und legte sogar zu. Der Euro, dessen Stärke der Auslöser für die Kursverluste im deutschen Leitindex war, zeigt sich indes nach den Ifo-Daten wieder deutlich über 1,16 US-Dollar.

Im frühen Handel gewann der Dax 0,4 Prozent auf 12 262 Punkte. Der MDax rückte um 0,6 Prozent auf 24 675 Punkte vor. Der Technologiewerte-Index TecDax kletterte um 0,5 Prozent auf 2270 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 stieg um 0,6 Prozent.

Die Kartellvorwürfe gegen die deutschen Autobauer bremsen die Aktien von VW & Co weiter. Zu stark sei die Sorge um einen nachhaltigen Imageverlust der deutschen Vorzeigebranche, sagte ein Händler. Mit einem Plus von knapp einem Prozent fuhren Daimler-Aktien zeitweise immerhin im vorderen Dax-Feld mit. Einem Medienbericht zufolge sind die Stuttgarter mit ihrer Selbstanzeige bei den Wettbewerbsbehörden wegen des mutmaßlichen Kartells in der Autoindustrie Volkswagen zuvorgekommen. Damit könne der Stuttgarter Autobauer darauf hoffen, ohne Strafe davonzukommen, sollte die EU-Kommission Geldbußen wegen verbotener Absprachen verhängen.

VW-Papiere zogen zwar auch zeitweise um 0,5 Prozent an, rutschten dann aber rasch wieder auf den Montagsschlusskurs ab. Auch BMW-Titel waren mit angezogener Handbremse unterwegs und notierten kaum verändert. Alle drei Autobauer haben in den vergangenen fünf Handelstagen je rund sechs Prozent an Wert eingebüßt - doppelt so viel wie der Dax.

Die Aktien von Henkel legten als zweitstärkster Wert nach der Commerzbank um 1,10 Prozent zu.

Unter den deutschen Einzelwerten im MDax enttäuschte der Kunststoff-Spezialist Covestro trotz starker Geschäftszahlen für das zweite Quartal sowie seiner angehobenen Jahresprognose. Die Anteile der Bayer-Tochter büßten am Ende des Indexes für mittelgroße Unternehmen fast zwei Prozent ein.

Der Baukonzern Hochtief wird im Handelsverlauf noch über sein abgelaufenes Jahresviertel berichten. Die Aktien gewannen vorab marktkonforme 0,3 Prozent. Eine positive Analystenstudie der Deutschen Bank beflügelte unterdessen die Anteile des Versicherers Talanx, die um knapp fünf Prozent stiegen.

Bevor zur Wochenmitte die US-Notenbank Fed mit ihren geldpolitischen Aussagen dem Eurokurs frische Impulse verleihen könnte, stehen am Nachmittag noch aus den USA Immobilienmarktdaten sowie das Verbrauchervertrauen auf der Agenda.

Aus Unternehmenssicht stehen unter anderem in den USA die Zahlen von McDonalds und GM auf dem Terminkalender. General Motors, der nach Umsatz größte Automobilhersteller der USA, dürfte ein schwaches Ergebnis vorlegen Dass die gesamten US-Autoabsätze gegenüber dem Vergleichszeitraum um 2,1 Prozent gefallen sind, kann durchaus als böses Omen für General Motors gedeutet werden.

Anleger von McDonald‘s dürften derzeit gute Laune haben: Die Aktie ist in diesem Jahr um mehr als 25 Prozent gestiegen. Das lag vor allem an den guten Ergebnissen im ersten Quartal und einigen euphorischen Analystenbewertungen. Spannung ist auch künftig programmiert, denn die Fast-Food-Kette baut um: Ab 2019 will McDonald‘s nur noch fünf Prozent aller Restaurants selbst betreiben, der Rest soll durch Franchisenehmer abgedeckt werden.