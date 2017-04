Frankfurt/DüsseldorfNach dem Rekordhoch zum Wochenstart kletterte der deutsche Leitindex am Dienstag weiter nach oben. Er gewann zeitweise 0,2 Prozent auf 12.481 Punkte. Der Euro Stoxx 50 schnupperte ebenfalls Höhenluft und legte um bis zu 0,3 Prozent auf 3586 Zähler zu. Der MDax für mittelgroße Unternehmen gab zuletzt zwar um 0,2 Prozent auf 24.546 Punkte nach, hatte zuvor allerdings bei 24.634 Punkten eine neue Bestmarke erklommen. Der Technologie-Index TecDax gewann 0,45 Prozent auf 2.073 Punkte.

„Der Macron-Effekt wirkt offenbar weiter nach“, sagte Analyst Heinz-Gerd Sonnenschein von der Postbank. Börsianer hatten am Montag den Erfolg des europa- und wirtschaftsfreundlichen Emmanuel Macron bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich gefeiert.

Der unabhängige Kandidat, der sich für Wirtschaftsreformen einsetzt, tritt am 7. Mai in einer Stichwahl gegen Marine Le Pen von der rechtsextremen Partei Front National an. Umfragen deuten zwar darauf hin, dass Macron der neue Präsident Frankreichs wird. Experten warnen aber vor allzu viel Kursfantasie - denn in knapp zwei Wochen Wahlkampf könne viel passieren. „Auch wenn die Euphorie nach Macrons Wahlsieg riesig ist, sollten die Anleger nicht vergessen, dass die Börse keine Einbahnstraße ist“, sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Meilensteine des Dax 1. Juli 1988 Der Dax wird aus der Taufe gehoben. Basis der Berechnung ist der 30. Dezember 1987 mit einem Wert von 1.000 Punkten.



18. November 1996 Bei der Privatisierung der Deutschen Telekom wird die T-Aktie als Volksaktie vermarktet. Das Interesse der Öffentlichkeit am Dax nimmt dramatisch zu.

7. März 2000 Der Dax erreicht ein Rekordhoch von 8136,16 Punkten. Händler begründen die Euphorie mit Fusionsfieber. Ein geplanter Zusammenschluss der Deutschen mit der Dresdner Bank scheitert aber. Die Dresdner Bank geht an die Allianz, die sie im Mai 2009 an die Commerzbank weiterreicht.



12. März 2000 Auf dem Höhepunkt der Börseneuphorie wird die Chip-Tochter von Siemens, Infineon, zu einem Emissionspreis von 35 Euro an den Anleger gebracht. Die Platzierung ist 33fach überzeichnet. Beim Börsendebüt am nächsten Tag erreicht die Aktie in der Spitze knapp 85 Euro. Heute notieren die Infineon-Titel bei 6,60 Euro. Danach beginnt eine langjährige Abwärtsbewegung, die von den Anschlägen in New York und Washington am 11. September 2001 verschärft wird.



12. März 2003 Der Dax rutscht unter 2200 Punkte und notiert damit so tief wie zuletzt im November 1995. Im Laufe des Jahres dreht er. Mit der Erholung der Weltwirtschaft in den Folgejahren wächst auch das Vertrauen in die Gewinnentwicklung der Unternehmen wieder.



13. Juli 2007 Mit 8.152 Zählern setzt der Dax einen neuen Meilenstein. Trotz erster Bankenpleiten und Notoperationen der EZB am Geldmarkt hält sich der Dax zu Beginn des Krisenjahres 2008 über 8000 Zählern. Doch ab dann geht es bergab.



21. Januar 2008 Der Absturz des Immobilienfinanzierers Hypo Real Estate leitet die Talfahrt des Dax ein. Am 21. Januar fällt der Index um mehr als 500 Zähler oder sieben Prozent auf 6790 Punkte.

9. März 2009 Die Krise der Banken hat Tribut gefordert: Mit 3588 Punkten erreicht der Dax zeitweise den niedrigsten Stand seit Oktober 2003. Doch es gibt Hoffnung. Denn nur wenige Tage später wirft die Fed die Notenpresse an. Von nun an geht es bergauf.

25. Oktober 2013 Der Dax schafft zum ersten Mal in seiner Geschichte den Sprung über die Marke von 9000 Punkten.

5. Juni 2014 Erstmals in seiner Historie ist der Dax fünfstellig. Um 14:33 Uhr knackt der deutsche Leitindex die magische Marke und steigt bis auf 10.014 Punkte .

22. Januar 2015 EZB-Präsident Mario Draghi beschließt ein Anleihekaufprogramm im Stile der Federal Reserve. Die Zentralbank wird bis September 2016 Staats- und Unternehmensanleihen im Wert von 60 Millionen Euro aufkaufen. Insgesamt sollen so 1,14 Billionen in die Märkte gespült werden. Der Dax springt nach nervösen Pendelbewegungen auf ein Rekordhoch von 10.454 Punkten. In den folgenden Tagen hält die Hausse an.

13.Februar 2015 Ein Mix aus guten Konjunkturnachrichten und die lockere Hand der EZB hatten den Dax am Freitag, den 13. Februar 2015, das erste Mal in seiner Geschichte über die 11.000-Punkte-Marke springen lassen. Damit sollte die Rekordjagd aber gerade erst beginnen...

10. April 2015 Und weiter geht die Rekordjagd. Der Dax kletterte zwischenzeitlich am 10. April zeitweise auf 12.390 Punkte. Seit Jahresbeginn hat der Index mehr als 25 Prozent zugelegt.

16.März 2015 Bereits wenige Wochen nach der Eroberung der 11.000-Punkte steht ein weiterer Meilenstein der Dax-Geschichte auf der Börsen-Agenda. Der Leitindex klettert zum ersten Mal über 12.000 Punkte. Weder der Konflikt in der Ostukraine noch der sich immer weiter zuspitzende Schuldenstreit scheinen die Börsenteilnehmer groß zu stören. Sie kaufen Aktien und befeuern die Hausse.

10. April 2015 Der Dax erreicht sein Allzeithoch: 12.390,75 Zähler.

24. April 2017 Nach dem Erfolg des europafreundlichen Politikers Emmanuel Macron bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich knackt der Dax eine neue Rekordmarke. Der deutsche Leitindex springt kurz nach Handelseröffnung um 2,9 Prozent auf ein Hoch von 12.399,91 Punkten. Im Lauf des Tages erreicht der Dax sogar den Rekordstand von 12.456 Punkten – ein Plus von ganzen 3,4 Prozent und 407 Punkte über dem Handelsschluss des vergangenen Freitags.

Mit Spannung blickten Anleger auch in Richtung USA, wo Präsident Donald Trump am Mittwoch seine Pläne für eine Steuerreform vorstellen will. Darauf warten Investoren seit Wochen. Der Politiker selbst sagte in einem Interview, es handele sich wohl um die größte Steuersenkung, die es je gegeben habe. „Ein Teil der Erwartungen darüber ist bereits in den Kursen eingepreist, insofern muss Trump ein paar Überraschungen in petto haben, damit die Kursrally weitergeht“, sagte Händler Markus Huber vom Broker City of London. Spannend sei auch, ob Trump die Maßnahmen durch den Kongress bringe.

Investoren in Deutschland deckten sich mit SAP ein. Der Konzern hat im ersten Quartal dank einer hohen Nachfrage nach Cloud-Software und dem neuen Hauptprodukt S/4Hana mehr verdient als vor Jahresfrist. Die Titel stiegen um 1,2 Prozent.

Die Erlöse legten auch dank eines schwachen Vergleichsquartals im Vorjahr um zwölf Prozent auf 5,3 Milliarden Euro zu, wie das im Dax notierte Unternehmen am Dienstag mitteilte. Unter dem Strich verdiente SAP mit 530 Millionen Euro aber sieben Prozent weniger. Grund seien aktienbasierte Vergütungen und die höhere Mitarbeiterzahl, sagte Finanzchef Luka Mucic. Hohe Personalkosten bei Europas größtem Softwarehersteller haben demnach trotz eines Umsatzschubs im ersten Quartal den Gewinn gedrückt.

An die Dax-Spitze setzten sich Merck nach einem Deal mit Fresenius. Sie verteuerten sich um drei Prozent in die Nähe ihres im April 2015 erreichten Rekordhochs von 111,85 Euro. Fresenius kauft den Darmstädtern für 170 Millionen Euro das Geschäft mit Nachahmermedikamenten von Biotech-Arzneien ab. Börsianer bezeichneten dies als „Win-Win-Situation“. Merck habe die Sparte los werden wollen und einen guten Preis erhalten. Bei Fresenius passe das Geschäft ins Unternehmenskonzept. Der Konzern stemmte derweil mit der Übernahme von Akron eine zweite Mega-Transaktion innerhalb weniger Monate. Anleger überraschte das wenig, die Fresenius-Aktien gewannen 0,2 Prozent.

Continental-Anleger reagierten dagegen vergrätzt auf die Ankündigung, die Sparte Powertrain umzustrukturieren. Die Aktien verloren 2,5 Prozent. Anleger hätten mit einem größeren Wurf gerechnet, sagte ein Händler.

Der angeschlagene Spezialmaschinenbauer Aixtron meldete dank einer guten Nachfrage seiner Kunden aus der Halbleiterbranche starke Zahlen, was den jüngst in den TecDax zurückgekehrten Papieren ein Plus von knapp sieben Prozent bescherte.

Außerhalb der Dax-Familie sprangen zudem die Anteilsscheine von Aurelius um rund 8 Prozent hoch. Die jüngst von einem Finanzspekulanten attackierte Beteiligungsgesellschaft kontert den Angriff mit dem Verkauf des Kompressorherstellers Secop. Zudem soll für das Geschäftsjahr 2016 jetzt eine Dividende von insgesamt 4 Euro gezahlt werden und damit doppelt so viel wie bisher geplant.

0,73 Prozent im Plus waren im SDax auch die Aktien des Berliner Onlinehandel-Unternehmens Rocket Internet. Die großen Beteiligungen von Rocket Internet haben ihre Verluste 2016 eingedämmt. Das operative Minus ausgewählter Start-Ups – vom Kochbox-Anbieter HelloFresh bis zu den Möbelhändlern Westwing und Home24 – schrumpfte um 234 Millionen auf rund 360 Millionen Euro. Der Umsatz legte zugleich um 29 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro zu, wie das Berliner Unternehmen am Dienstag mitteilte. „Im Jahr 2016 haben unsere ausgewählten Unternehmen weitere Fortschritte auf dem Weg in Richtung Profitabilität erzielt“, sagte Vorstandschef Oliver Samwer. Bis Jahresende sollen wie geplant drei Beteiligungen die Gewinnzone erreichen.