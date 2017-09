 Börse Frankfurt: Dax bleibt im Vorwärtsgang

FrankfurtNach seinem starken Wochenauftakt ist der Dax am Dienstag im Vorwärtsgang geblieben. Er übersprang gleich zur Eröffnung die Marke von 12 500 Punkten. Zuletzt stand der deutsche Leitindex 0,4 Prozent höher bei 12 534 Punkten.

Der für gewöhnlich eher schwache September scheint sich damit immer mehr zu einem starken Börsenmonat zu entwickeln. Am Montag war der Dax bereits auf dem höchsten Stand seit Mitte Juli aus dem Handel gegangen. Die Erleichterung über den vergleichsweise glimpflich ausgegangenen Wirbelsturm „Irma“ ist nach wie vor groß. Am US-Aktienmarkt hatte es am Vortag deutliche Gewinne gegeben. Die asiatischen Handelsplätze standen am Dienstag ebenfalls klar im Plus.

„Der Markt hat die Ängste der vergangenen Woche über Hurrikan 'Irma' und weitere Provokationen Nordkoreas regelrecht abgeschüttelt und dadurch viel Potenzial nach oben freigesetzt“, sagte Analyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus Axitrader.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es in der ersten Handelsstunde am Dienstag um 0,4 Prozent auf 25 325 Punkte hoch. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,1 Prozent auf 2366 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 rückte um 0,3 Prozent auf 3506 Punkte vor.

An kursbewegenden Konjunkturdaten herrscht am Dienstag indes Mangel. Die Anleger achten stattdessen auf Aussagen der Autobauer im Rahmen der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt. Der Zulieferer und Reifenhersteller Continental etwa bestätigte seinen Ausblick auf 2017. Die Aktien verteuerten sich um ein gutes halbes Prozent.

Die Anteile von Thyssen-Krupp profitierten mit plus 0,9 Prozent davon, dass das Bankhaus Lampe sie auf die Empfehlungsliste „Alpha List“ gesetzt hatte. Sie hatten zuletzt vier Tage in Folge zugelegt, angetrieben von der Aussicht auf eine baldige Zusammenlegung der europäischen Stahlaktivitäten mit denen von Tata Steel.

Zudem präsentierten sich Bankenwerte stark. An der Dax-Spitze gewannen die Papiere der Commerzbank mehr als zwei Prozent. Die Aktien der Deutschen Bank legten um 0,8 Prozent zu.

Der Eurokurs blieb auch am Dienstagmorgen weiter unter der Marke von 1,20 Dollar. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1950 Dollar und damit etwas weniger als am Montagabend.

An der Wall Street schloss der Dow Jones am Montag 1,2 Prozent höher bei 22.057 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 und der Technologieindex Nasdaq legten jeweils um 1,1 Prozent zu. In Tokio zog der Nikkei-Index am Dienstag um 1,2 Prozent auf 19.776 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,1 Prozent auf 3380 Punkte.

So sparen die Deutschen Geldvermögen Das Geldvermögen der deutschen Bürger beträgt insgesamt 5,6 Billionen Euro. Auf verschiedene Anlageklassen ist es wie folgt verteilt: Stand Dezember 2016 Quelle: Bundesverband deutscher Banken, Bundesbank

Versicherungen und Pensionskassen 2,15 Billionen Euro

Spar-, Sicht- und Termineinlagen 2 Billionen Euro

Investmentfonds 518 Milliarden Euro

Aktien 373 Millionen Euro

Bargeld 166 Milliarden Euro

Schuldverschreibungen 127 Milliarden Euro

Sonstige Sparanlagen 218 Milliarden Euro

Anleger blicken am Dienstag vor allem nach Frankfurt. Und das gleich aus zwei Gründen. Zum einen beginnt in der Mainmetropole die 67. Internationale Automobil-Ausstellung (IAA). Bis zum 24. September präsentieren dort die großen Hersteller ihre neuen Modelle. Im Mittelpunkt stehen vor allem Elektroautos – ein Feld, auf dem die vom Dieselskandal gebeutelten deutschen Hersteller erheblichen Nachholbedarf haben.

Zum zweiten steht am heutigen Dienstag im Insiderverfahren gegen den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Börse, Carsten Kengeter, ein wichtiger Beschluss an. Der Vorstand der Deutschen Börse wird heute aller Voraussicht nach über einen Deal mit der Staatsanwaltschaft entscheiden.

Konzerninsider gehen davon aus, dass das Gremium einem Bußgeld von 10,5 Millionen Euro wegen Organisationsverschulden zustimmt. Im Gegenzug könnten die Ermittlungen gegen den Vorstandschef eingestellt werden. Kengeter hatte sich im Dezember 2015 mit Aktien der Deutschen Börse eingedeckt. Die Ermittler glauben, dass er damals schon über die inzwischen geplatzte Fusion mit der London Stock Exchange verhandelte. Der 50-Jährige hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Der Aktienkurs der Deutschen Börse hat dies langfristig nicht geschadet. Seit November 2016 legten die Papiere von gut 66 Euro auf inzwischen fast 94 Euro zu.