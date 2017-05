 Börse Frankfurt : Dax bleibt zum Wochenschluss auf Kurs

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtAnalysten erwarten ein leichtes Plus beim Dax zum Handelsauftakt am Freitag. Am Donnerstag hatten Gewinnmitnahmen den Leitindex um 0,4 Prozent ins Minus auf 12.711,06 Punkte gedrückt.

Neben den Firmenbilanzen wie von Thyssen-Krupp, Allianz und Innogy richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die US-Einzelhandelsumsätze, von denen sie sich Hinweise auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinserhöhungen erhoffen. Außerdem steht das von der Universität Michigan ermittelte Barometer für die Stimmung der US-Verbraucher auf dem Terminplan. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

Börsianer dürften auch den Mobilfunksektor genauer unter die Lupe nehmen. United Internet will den Rivalen Drillisch übernehmen. Dazu bringt United Internet seine Tochter 1&1 Telecommunication bei Drillisch ein. Dadurch solle das Mobilfunk- und Festnetzgeschäft von United Internet mit dem Mobilfunkgeschäft von Drillisch zusammengeführt werden, teilten beide Unternehmen mit. Die Drillisch-Aktionäre bekommen von United Internet ein Übernahmeangebot über 50 Euro je Aktie.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Verluste eingedämmt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,1 Prozent tiefer, der Nasdaq und der S&P500 fielen jeweils um 0,2 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Freitag um 0,5 Prozent auf 19.854 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,5 Prozent auf 3077 Punkte.