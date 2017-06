 Börse Frankfurt: Dax dreht ins Minus

FrankfurtIm Windschatten der Kursgewinne an der Wall Street legte der Dax zum Handelsstart leicht zu und eröffnete 0,5 Prozent im Plus bei 12.707 Punkten. Doch mit dem Voranschreiten des Tages sind die leichten Gewinne wieder verpufft. Zuletzt notierte der Index 0,2 Prozent tiefer bei 12.625 Punkten.

Wegen der aktuellen Euro-Aufwertung seien weitere größere Kursgewinne unwahrscheinlich, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. „Für Deutschland als Exportnation ist eine starke Währung ein Nachteil.“ Angetrieben von anhaltenden Spekulationen auf eine straffere EZB-Geldpolitik stieg der Euro auf ein Zwölf-Monats-Hoch von 1,1426 Dollar. Anleger trieb das vermehrt aus deutschen Staatsanleihen. Die Rendite der für Europa richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihe stieg am Donnerstag im Gegenzug auf ein Sechs-Wochen-Hoch von 0,424 Prozent von zuvor 0,374 Prozent.

Zu den Favoriten im Dax zählten Commerzbank und Deutsche Bank mit Kursgewinnen von bis zu zwei Prozent. Bei der Deutschen Bank freuen sich Anleger sich wohl darüber, dass dem Geldhaus eine weitere Klage erspart geblieben ist. Ein US-Gericht hat eine Klage von Investoren im Zusammenhang mit dem Geldwäsche-Skandal in Russland abgewiesen. Die Käufer von Papieren des Unternehmens hätten nicht zeigen können, wie das Geldhaus sie mit Bezug auf seine internen Kontrollinstanzen in die Irre führen wollte oder geführt habe, erklärte Bundesbezirksrichterin Analisa Torres am Mittwoch in Manhattan.

Die Geldhäuser profitieren auch von der geplanten Normalisierung der Geldpolitik. Zur positiven Branchenstimmung trug außerdem bei, dass die US-Rivalen allesamt den Stresstest der Notenbank Fed bestanden haben. Zu Verlierern gehörte im morgendlichen Handel RWE, mit einem Minus von 1,6 Prozent.

Im MDax hat ein optimistischer Ausblick den Aurubis-Aktien am Donnerstag Auftrieb gegeben. Die Papiere der Kupferhütte legten bis zu 3,3 Prozent auf 70,15 Euro zu. In einem Interview mit der „Börsen-Zeitung“ stellte Firmenchef Jürgen Schachler eine Steigerung des operativen Gewinns auf 600 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2019/2020 in Aussicht. Die Markterwartung habe bislang bei 540 Millionen Euro gelegen, sagte ein Börsianer.

Für gute Stimmung sorgen am Donnerstag die Vorgaben aus dem Ausland: So haben zuletzt die Kursgewinne im Bankensektor den Börsen in den USA nach oben verholfen. Der Dow-Jones-Index ging 0,7 Prozent fester aus dem Handel bei 21.455 Punkten. Der breiter gefasste S&P gewann 0,9 Prozent auf 2441 Zähler. Der Nasdaq kletterte 1,4 Prozent höher auf 6234 Punkte. „Der Markt hatte Probleme, richtig nach oben zu gehen, aber er hatte noch mehr Probleme damit, nach unten zu gehen“, kommentiert Rick Meckler, Präsident der Investmentfirma LibertyView Capital Management, die Entwicklung der US-Börsen. „Es scheint so, als ob nach jeder Negativphase wieder rasch Käufer nachrücken.“

Auch die Börsen in Asien konnten am Donnerstag Gewinne verzeichnen. So stieg der Nikkei-Index um gut 0,5 Prozent auf 20.220 Zähler. Vor allem Technologietitel wie Advantest oder Hitachi fanden Käufer und folgten damit der Nasdaq.