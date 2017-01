Das neue Jahr startet für Anleger mit Verlusten. Am ersten Handelstag 2017 eröffnet der Index gut 0,5 Prozent tiefer bei 11.426 Punkten, drehte allerdings schon bald wieder ins Plus. Zuletzt stand das Börsenbarometer gut 0,8 Prozent höher bei 11.574 Punkten. Aus 2016 hatte sich der Dax am Freitag mit einem zarten Plus von 0,3 Prozent auf 11.482 Punkte verabschiedet. Es war der höchste Schlussstand seit knapp eineinhalb Jahren.

Grund für die anfängliche Zurückhaltung der Händler sind auch die Feiertagsregelungen an den Börsenplätzen weltweit. So bleiben die Börsen in Tokio, Shanghai, Zürich, London und New York am Montag geschlossen. Hinzu kamen die Sorgen um die chinesische Konjunktur: Die Stimmung in der chinesischen Industrie hatte sich im Dezember etwas stärker eingetrübt als von Experten erwartet.

Dagegen hatte die italienische Wirtschaft für gute Stimmung bei den Anlegern gesorgt – und dem dünnen Handel wieder Schwung verliehen. In Italien war die Stimmung in der Industrie im Dezember besser als gedacht, wie der Einkaufsmanagerindex zeigte. Zunächst hatte die Nachricht, dass sich die Stimmung in der chinesischen Industrie im Dezember etwas stärker als von Experten erwartet eingetrübt hatte, für Belastung am Markt gesorgt.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland am Tag vor Silvester ihre Verluste ausgeweitet. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,3 Prozent tiefer, während der Nasdaq 0,9 Prozent verlor. Der S&P 500 fiel um 0,5 Prozent.

Unterdessen blicken die Anleger nach Neujahr auf die Märkte in der Türkei. Nach einem Anschlag auf einen Nachtclub in Istanbul an Silvester mit mindestens 39 Toten herrscht dort Verunsicherung. Der Auswahlindex gab am Montag um 0,7 Prozent auf 77.570 Punkte nach. Die türkische Lira verlor an Wert und handelte in der Nähe ihres Rekordtiefs. Ein Dollar kostete mit 3,54 Lira ein halbes Prozent mehr. Anfang Dezember mussten Anleger für einen Dollar 3,58 Lira auf den Tisch legen, so viel wie noch nie.

Im vergangenen Jahr verlor die Lira zum Dollar rund 17 Prozent an Wert. Unter anderem der harte Kurs von Präsident Recep Tayyip Erdogan gegen Regierungskritiker setzt der Devise zu. Wenige Tage vor Weihnachten hatte die türkische Notenbank trotz des Währungsverfalls überraschend auf eine Zinserhöhung verzichtet und den Leitzins bei 8,0 Prozent gelassen.