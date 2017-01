FrankfurtDer Dax grenzte bereits während der Rede der britischen Premierministerin Theresa May seine Verluste ein und drehte dann ins Plus. Am späten Mittag liegt der deutsche Leitindex bei 11.567 Zählern. Seit Beginn ihrer Ausführungen zu den britischen Positionen in den anstehenden Brexit-Verhandlungen machte er fast 150 Punkte gut.

BMW, Daimler und Volkswagen konnten ihre Verluste vom Vormittag wieder etwas eingrenzen. Sie hatten zu Wochenbeginn unter den Verbalattacken des designierten US-Präsidenten Donald Trump gegen deutsche Autobauer gelitten.

Die Aktien von Beiersdorf notierten am Mittag leicht im Plus. Der Konsumgüterproduzent hatte 2016 von gut laufenden Geschäften mit seinen Marken Nivea und Eucerin profitiert. Commerzbank-Analyst Andreas Riemann hob die hohen Umsätze der Klebstoffsparte Tesa im vierten Quartal positiv hervor. Börsianern zufolge machten Anleger nach den erfreulichen Nachrichten nun Kasse.

An der Dax-Spitze stiegen die Anteilsscheine der Lufthansa zeitweise um gut sechs Prozent. Am Markt seien wieder Gerüchte über einen möglichen Einstieg der Fluggesellschaft Etihad aus Abu Dhabi beim Kranich-Konzern aufgewärmt worden, sagten Börsianer.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, verzeichnet Verluste von etwa 0,6 Prozent auf 22.386 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax gab um ebenfalls etwa einen halben Prozentpunkt auf 1.839 Punkte nach.

Für Zalando ging es am MDax-Ende um zeitweise fünf Prozent nach unten. Der Online-Modehändler knackte zwar dank eines guten Weihnachtsgeschäfts erstmals in einem Quartal die Milliardengrenze, blieb damit aber hinter den Erwartungen von Experten zurück. Nach dem zuletzt guten Lauf seien die Papiere aber reif für Gewinnmitnahmen.

Beherrschendes Thema an der Börse war die Rede der britischen Premierministerin Theresa May. Die britische Premierministerin Theresa May war vor die Presse getreten und hatte ihre Linie für die im Frühjahr startenden Austrittsgespräche aus der Europäischen Union (EU) erläutert. Sie bestätigte, dass sie einen harten Schnitt mit dem Kontinent plane. Eine Teilmitgliedschaft in der EU schloss sie aus.

Im Zusammenhang mit dem EU-Austritt Großbritanniens haben die Anleger auch die Deutsche Börse im Blick, die sich mit der London Stock Exchange zusammenschließen will. Die hessische Landesregierung will mit Top-Managern beider Konzerne über die Fusion diskutieren. Vor Mays Rede hatte der Aktienkurs deutlich nachgegeben, konnte dann aber seine Verluste teilweise wieder wettmachen.

Für positive Impulse am deutschen Aktienmarkt sorgten die optimistischen Erwartungen deutscher Finanzexperten zu Beginn des Jahres. Der entsprechende Indikator des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) sei im Januar um 2,8 Punkte auf 16,6 Zähler gestiegen, teilte das Institut am Dienstag in Mannheim mit. Damit erreichte das Konjunkturbarometer den höchsten Stand seit vergangenem Juni. Bankvolkswirte hatten allerdings mit einem stärkeren Anstieg auf 18,4 Punkte gerechnet.

„Die leichte Zunahme der ZEW-Konjunkturerwartungen beruht vor allem auf einer Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der europäischen Volkswirtschaften“, kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. Seiner Einschätzung nach ist der Anstieg der Erwartungen als Vertrauensvorschuss für das Jahr 2017 zu sehen.

Die Bewertung der aktuellen Lage durch die befragten Finanzprofis verbesserte sich hingegen deutlich und erreichte den besten Wert seit über fünf Jahren. Der entsprechende Indikator stieg um 13,8 Punkte auf 77,3 Zähler. Das ist der höchste Wert seit Juli 2011.

Vorgaben aus den USA fehlten, da die US-Börsen wegen des Feiertags Martin-Luther-King-Day am Montag geschlossen geblieben waren. In Fernost schloss der Nikkei-Index in Tokio am Dienstag 1,5 Prozent schwächer. Gewinnmitnahmen angesichts eines steigenden Yen drückten die Kurse. Der Shanghai-Composite kam dagegen kaum vom Fleck.