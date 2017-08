 Börse Frankfurt: Dax dürfte schwächer starten

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Börse in Frankfurt/Main Handelssaal der Frankfurter Börse: Der Dax bleibt unter den Erwartungen der Analysten. (Foto: dpa)

FrankfurtNach den Kursgewinnen der vergangenen Tage treten Anleger am Donnerstag erst einmal auf die Bremse. Der Dax dürfte nach Berechnungen von Brokern und Banken etwas tiefer in den Handel starten. Vorbörslich liegt die Frankfurter Benchmark bei 12.240 Zählern, ein Minus von rund 20 Zählern gegenüber dem gestrigen Vortagesschluss. Am Mittwoch hatte er unter anderem dank starker Konjunkturdaten 0,7 Prozent zugelegt auf 12.263 Punkte.

Analysten bleiben aber trotz der Kursgewinne in den vergangenen Tagen skeptisch. „Nach wie vor befindet sich der Daxim Erholungsmodus. Die neuerlichen Kursgewinne von gestern, das Tageshoch wurde bei 12.301 markiert, sollten nicht darüber hinwegtäuschen“, schreiben die Analysten der Helaba in ihrem morgendlichen Ausblick. Noch immer weise der überwiegende Teil der Dax-Komponenten einen negativen Mittelfristtrend auf. Wie lange der temporäre Aufwärtsimpuls anhalten könne sei fraglich. .

Das Augenmerk der Aktionäre richtet sich auf die Geldpolitik in den USA. Die am Mittwochabend veröffentlichten Protokolle der jüngsten Fed-Sitzung werteten sie als Hinweis darauf, dass eine weitere Anhebung der Leitzinsen erst einmal nicht ansteht. Den Notenbankern bereitet die niedrige Inflation Kopfschmerzen.

Eine Bestätigung dieser Einschätzung erhoffen sich Anleger von den im Tagesverlauf veröffentlichten US-Konjunkturdaten. Gleichzeitig warten Börsianer gespannt auf die Inflationszahlen aus der Euro-Zone. Eine anhaltend geringe Teuerung könnte der Diskussion um die geplante Straffung der EZB-Geldpolitik neue Nahrung geben.

An der Wall Street büßten die Börsen am Mittwoch einen Teil der Gewinne ein, nachdem US-Präsident Donald Trump zwei Beratergremien mit Konzernchefs aufgelöst hat. Das dämpfte die Hoffnungen von Anlegern, dass Trump Wahlversprechen zu Steuersenkungen und Infrastrukturprojekten einlösen kann. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,1 Prozent höher bei 22.024 Zählern, während der Nasdaq 0,2 Prozent gewann. Der S&P500 stieg ebenfalls um 0,1 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Donnerstag um 0,1 Prozent auf 19.708 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,3 Prozent auf 3258 Punkte.