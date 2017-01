 Börse Frankfurt: Dax dürfte unverändert starten

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtZum Abschluss der Börsenwoche erwarten Banker und Broker keine großen Sprünge mehr. Vorbörslich zeigt der Dax keine Veränderungen zum Vortag. Die Spekulationen auf einen weltweiten Wirtschaftsboom hatten die deutschen Aktien zuletzt auf hohem Niveau gehalten. Der Dax war auf ein 20-Monats-Hoch geklettert und am Donnerstagabend mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 11.848 Punkten aus dem Handel gegangen.

Thyssenkrupp hat seine Aktionäre am heutigen Freitag zur Hauptversammlung nach Bochum eingeladen. Die Investoren wollen vor allem wissen, wie wie es mit der Fusion der Stahlgeschäfte von Thyssenkrupp und Tata Steel weitergeht.

In den USA trifft sich Präsident Donald Trump mit der britischen Premierministerin Theresa May, um die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen der beiden Nationen zu besprechen. Besonders für Großbritannien dürften die Gespräche im Hinblick auf den bevorstehenden Austritt aus der Europäischen Union spannend werden. Die USA warten zudem mit Zahlen zum Wirtschaftswachstum im vierten Quartal auf. Experten rechnen mit einem Anstieg von 2,2 Prozent nach 3,5 Prozent in der Vorperiode.

Außerdem beraten die EU-Finanzminister an diesem Freitag (10.00 Uhr) in Brüssel über wirtschaftliche Ungleichgewichte in Europa. Bei dem Treffen wollen die 28 EU-Minister unter anderem die jüngsten Vorschläge der EU-Kommission für eine expansivere Haushaltspolitik diskutieren.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland einen Teil ihrer Gewinne abgegeben. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,2 Prozent höher bei 20.100 Punkten, während der Nasdaq fast unverändert bei 5655,18 Stellen blieb. Der S&P500 fiel um 0,1 Prozent.

Zu den Gewinnern gehörten die Papiere des US-Chemiekonzerns Dow Chemical, die um zwei Prozent zulegten. Dessen Geschäfte laufen vor der geplanten Mega-Fusion mit dem heimischen Rivalen DuPont rund: Der Umsatz stieg im abgelaufenen Quartal überraschend kräftig um 14 Prozent auf 13,02 Milliarden Dollar.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Freitag um 0,3 Prozent auf 19.467 Zähler an. Die Börse Shanghai blieb wegen eines Feiertages geschlossen.