FrankfurtLeitindex auf Richtungssuche: Kurz nach Handelsbeginn fiel der Dax am Donnerstag um 0,33 Prozent auf 11.976 Zähler – den tiefsten Stand seit drei Wochen. Im Anschluss erholte er sich wieder und notierte am Nachmittag bei 12.019 Punkten und damit hauchdünne 0,03 Prozent im Plus. „Vor den Wahlen in Frankreich am Sonntag möchten die Anleger keine großen Risiken eingehen. Deshalb ist eine Fortsetzung der Konsolidierung rund um die 12 000-Punkte-Marke wahrscheinlich“, erklärte Marktanalyst Milan Cutkovic. Börsenexperte Jochen Stanzl von CMC Markets meinte: „Die Luft ist raus aus der Trump-Rally.“

„Die Investoren scheuen klare Positionierungen“, kommentierten die Postbank-Strategen. Die Sorgen über die angespannte globale politische Lage drückten auf die Stimmung. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen abbildet, sank am Donnerstag um 0,09 Prozent auf 23 970,02 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann hingegen 0,09 Prozent auf 2015,77 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,7 Prozent aufwärts.

Bei einem Überraschungssieg der rechtsextremen Marine Le Pen in Frankreich rechnen Analysten zunächst mit einem Börsenbeben. „Wenn es ihr dann allerdings nicht gelingt, eine Mehrheit für den Austritt Frankreichs aus EU und Euro zu bewegen, dürfte auch die europäische Kapitalmarktentwicklung schnell wieder von anderen Themen dominiert werden“, kommentieren die Strategen von Sal. Oppenheim.

Le Pen hat Umfragen zufolge gute Chancen, die erste Runde der Abstimmung am Sonntag zu überstehen und in die Stichwahl am 7. Mai einzuziehen. Dort könnte sie auf den linksliberalen Ex-Wirtschaftsminister Emmanuel Macron treffen. Die Meinungsforscher sagen dem Pro-Europäer und Anhänger der deutsch-französischen Achse für die entscheidende zweite Wahlrunde einen klaren Sieg gegen die Chefin des Front National (FN) voraus. Der überraschende Triumph von Donald Trump in den USA und das Votum der Briten gegen die EU haben allerdings gezeigt, dass Umfrageinstitute irren können.

Spekulationen auf Stahl-Einfuhrbeschränkungen nach Amerika setzten Aktien europäischer Stahlhersteller unter Druck. Die Papiere von ThyssenKrupp gaben als Dax-Schlusslicht rund 2,22 Prozent nach. Im Nebenwerteindex MDax verloren Salzgitter 2,34 Prozent, im SDax gaben Kloeckner & Co 1,7 Prozent ab. Auch ArcelorMittal in Paris fielen um rund ein Prozent, erholten sich dann aber wieder und notierten zuletzt 0,56 Prozent im Plus. US-Präsident Donald Trump lässt Insidern zufolge prüfen, ob Stahlimporte die nationale Sicherheit der USA beeinträchtigen. Trump soll demnach am Donnerstag im Beisein von Vertretern der amerikanischen Stahlindustrie eine entsprechende Anweisung unterzeichen.

Nach dem Aus in der Champions League rutschten die Aktien des Fußballvereins BVB hingegen ans SDax-Ende und gaben 2,15 Prozent ab. Die Dortmunder unterlagen dem AS Monaco im Rückspiel 1:3.

Gefragt waren bei Anlegern Unilever, die um mehr als ein Prozent zulegten. Der Konsumgüterhersteller konnte höhere Preise durchsetzen und den Umsatz so steigern. Mit 13,3 Milliarden Euro nahm der Produzent von Knorr-Fertigsuppe und Dove-Duschgel im abgelaufenen Quartal nach Angaben vom Donnerstag 6,2 Prozent mehr ein als vor Jahresfrist. Ebenfalls fester notierten die Versorger RWE und E.ON, die jeweils 0,7 Prozent gewannen.

Die US-Börsen schlossen am Mittwoch uneinheitlich. Der Dow-Jones-Index gab 0,6 Prozent auf 20.404 Punkte nach, der breiter gefasste S&P 500 0,2 Prozent auf 2338 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq erhöhte sich dagegen um 0,2 Prozent auf 5863 Punkte.

Starke Handelsdaten verhalfen der Börse in Japan am Donnerstag zu Gewinnen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index legte um 0,3 Prozent auf 18.489 Punkte zu.