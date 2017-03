 Börse Frankfurt: Dax eröffnet leicht im Plus

FrankfurtZur knapp zwei Jahre alte Bestmarke von 12 390 Punkten fehlen ihm damit noch rund anderthalb Prozent. Die Gefahr einer Korrektur sei hoch, warnten indes die Experten des Börsenstatistik-Magazins Index-Radar. Der Index der mittelgroßen Werte MDax trat am Donnerstagmorgen mit einem Plus von 0,03 Prozent auf 23 663 Zähler nahezu auf der Stelle, während der Technologiewerte-Index TecDax um 0,14 Prozent auf 2027 Zähler sank. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,11 Prozent nach unten.

Nach den Kursgewinnen vom Vortag dürften sich die Anleger am Donnerstag bedeckt halten. Schließlich steht am Freitag der Monats- und Quartalsultimo an. Nachdem der Dax 2016 im ersten Quartal ein Minus von sieben Prozent angehäuft hatte, sieht es dieses Jahr nach einem Plus von rund sechs Prozent aus. „Das wird auf den letzten Metern niemand riskieren wollen“, sagte ein Händler. Am Mittwoch hatte der Dax dank Spekulationen auf ein schnelleres Wirtschaftswachstum 0,4 Prozent auf 12.203,00 Punkte zugelegt.

Im Dax waren Linde kaum verändert. Der europäische Betriebsrat des Industriegasekonzerns verschärft seine Kritik an der geplanten Fusion mit dem US-Rivalen Praxair. In Gesprächen mit dem Management sei klar geworden, dass „es nach einer Fusion mit Praxair in den einzelnen Ländern der EU zu einem weiteren erheblichen Verlust von Arbeitsplätzen kommen wird“, hieß es in einem Schreiben des europäischen Betriebsrats an die Mitarbeiter, das Reuters vorlag. Daimler lagen wegen des Dividendenabschlags rund vier Prozent im Minus.

Im SDax standen die Vorzugsaktien von Biotest mit einem Plus von etwa 1,5 Prozent ganz oben. Aus China könnte ein Übernahmeangebot kommen, hatte die Pharmafirma mitgeteilt, aber zugleich gewarnt, dass es dafür keine Garantie gebe. Vor allem die nicht im SDax gelisteten Stammaktien waren gefragt und legten 24,5 Prozent zu. Auf Talfahrt gingen dagegen die Aktien des Logistikkonzerns HHLA nach der Vorlage von Zahlen. Sie brachen um zehn Prozent ein.

Während auf der Unternehmensseite wenige Termine anstehen, werden auf der Konjunkturseite einige Indikatoren veröffentlicht. So dürften sich Investoren von den Auftragszahlen der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer sowie den Daten zum europäischen Geschäftsklima und Verbrauchervertrauen eine Bestätigung ihres Konjunkturoptimismus erhoffen. Daneben stehen die vorläufigen deutschen Inflationszahlen auf dem Terminplan.

An der Wall Street hatten sich die großen Indizes am Mittwoch nach Handelsschluss in Europa kaum mehr bewegt: Der Dow-Jones schloss 0,2 Prozent im Minus, der S&P500-Index war nahezu unverändert. Der Nasdaq-Composite verdoppelte allerdings seine Gewinne und ging mit einem Plus von 0,4 Prozent in den Feierabend.

In Asien tendierten die Börsen am Donnerstag schwächer. Der Nikkei-Index lag 0,9 Prozent im Minus, der Shanhgai-Composite rund ein Prozent.