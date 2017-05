 Börse Frankfurt: Dax erreicht neues Allzeithoch

Händlerin in Frankfurt Es fehlte nicht ein ganzer Punkt. (Foto: AFP)

FrankfurtDer Fed-Zinsbeschluss und ein möglicherweise entscheidendes TV-Duell im französischen Präsidentschaftswahlkampf haben am Mittwoch Europas Anleger in Schach gehalten. Das hat den Dax jedoch nicht daran gehindert, ein neues Allzeithoch zu erreichen – 12.519 Punkte. Am Dienstag schoss der Index auf bis zu 12.511 Punkte nach oben.

Die Anleger sind in ihrem Handeln alles andere als euphorisch. Im Gegenteil, die laufende Fed-Sitzung lässt sie vorsichtig werden: „Die Fed wird ihren Leitzins heute unverändert belassen, das ist so ziemlich ausgemachte Sache“ , sagte Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen. Interessant sei aber, ob sich Hinweise im Kommuniqué finden, die auf eine nächste Zinserhöhung im Juni deuteten. Die Entscheidung wird nach Handelsschluss in Europa (20.00 Uhr MESZ) bekanntgegeben.

Über allem schwebt laut Händlern außerdem die Stichwahl im Rennen um den Einzug in den Elysee-Palast am Sonntag. Der europafreundliche Kandidat Emmanuel Macron trifft beim Fernsehduell am Abend (21.00 Uhr MESZ) auf die Chefin des rechtsextremen Front National, Marine Le Pen. Umfragen zufolge liegt Macron vorne, doch sein Vorsprung schrumpfte zuletzt.

Nach Macrons Sieg beim ersten Wahlgang war der Dax auf Rekordkurs gegangen und der Euro über 1,09 Dollar geklettert. Seither kommen beide aber kaum mehr vom Fleck. Für den Fall einer Niederlage Macrons fürchten viele Anleger den Anfang vom Ende der Euro-Zone - im Falle seines Sieges dagegen eine Bestätigung der Währungsunion und des gerade beginnenden konjunkturellen Aufschwungs.

„Ein Sieg Macrons ist in den Kursen enthalten, und Le Pens Chancen stehen schlecht“, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst vom Brokerhaus AxiTrader. Trotzdem verfolgten die Börsianer das Rennen mit Spannung. „Es besteht daher das Risiko, dass sich einige Anleger vor dem Ende der Handelswoche entscheiden, Kasse zu machen.“